Coriano, una mail per censire i profughi ucraini in arrivo

Attualità

Coriano

| 12:46 - 08 Marzo 2022

Un momento dell'incontro.

Ieri sera (lunedì 7 marzo) primo incontro tra l’amministrazione comunale di Coriano e le famiglie di ucraini che vivono nel paese. Una cinquantina i presenti in Sala Isotta, al Teatro CorTe, "per iniziare un percorso insieme e soprattutto per conoscere le modalità di accoglienza dei profughi, alcuni dei quali già arrivati" spiega l'amministrazione comunale corianese, che ieri sera era rappresentata dal sindaco Domenica Spinelli, dagli assessori Beatrice Boschetti e Giulia Santoni.

“Dobbiamo fare in fretta, ma stare molto attenti – ha ribadito il sindaco Spinelli – perché di fronte ad un’emergenza del genere non dobbiamo farci trovare impreparati".

Il comune di Coriano ha deciso di mettere a disposizione una email del comune (staff.sindaco@comune.coriano.rn.it) per quantificare il numero di cittadini ucraini in arrivo o che sono già arrivati.

Dovrà essere specificato il numero di ucraini da accogliere e anche le loro età per avviare, specie nei confronti di bambini ed anziani, tutte le prescrizioni del caso a cominciare da quelle sanitarie.

Ad un prossimo incontro, che verrà fissato quanto prima, saranno portati a conoscenza i criteri e le regole decise in materia di profughi e, specificatamente, quello che Coriano potrà fare per garantire assistenza, sicurezza, benefici a persone disperate che fuggono dalla guerra.