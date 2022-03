Calcio Eccellenza, è ufficiale: Beppe Angelini alla guida del Livorno

Sport

08 Marzo 2022

Confermata la indiscrezione di Altarimini.it. Il Livorno ha scelto per il dopo Buglio Giuseppe Angelini. L'annuncio è arrivato dalla società nella mattinata di martedì dopo l'accordo trovato lunedì in serata tra tecnico e società a Prato dopo il rmo abboccamento telefonico nel pomeriggio. il nuovo tecnico amaranto sarà affiancato dal vice-allenatore Matteo Bonatti, dal preparatore atletico Alberto Marsili e dal preparatore dei portieri Fabrizio Vivaldi. Tutti e tre erano al fianco di Buglio. Il neo tecnico in mattinata ha diretto il primo allenamento al centro sportivo di piazza Gavi in Borgo Cappuccini. L'obiettivo di Angelini è centare la promozione in serie D. Angelini, durante la sua carriera, ha già centrato tre salti di categoria in Serie C con Bellaria Igea Marina il Santarcangelo e Cesena. In passato ha allenato anche gli allievi nazionali della Juventus e la Primavera del Napoli mentre nell'ultima annata si è seduto sulla panchina del Forlì, concludendo il campionato al sesto posto.