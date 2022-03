Settimana Mondiale del glaucoma, anche l'Unione Ciechi di Rimini partecipa alla campagna informativa

Attualità

Rimini

| 12:12 - 08 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Dal 6 al 12 marzo l'attenzione torna a focalizzarsi su una delle malattie degenerative che colpisce solo in Italia oltre un milione di persone ed è fra le prime cause di cecità nel mondo: il glaucoma. Come ogni anno, in Italia, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in collaborazione con la IAPB Italia Onlus (Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) promuove e organizza una serie di iniziative a favore della sensibilizzazione e della prevenzione.



La Sezione Territoriale UICI di Rimini partecipa alla campagna informativa con una distribuzione di opuscoli informativi durante gli eventi che celebrano la giornata dell'8 marzo, festa della donna, e con un incontro radiofonico su Radio Talpa, alla trasmissione "Cari amici, vicini e lontani" (dalle ore 18.00 alle ore 20.00) che andrà in onda il 10 marzo. Alla trasmissione, in cui si parlerà di prevenzione oculistica e in particolare di come prevenire il glaucoma, parteciperanno la presidente della sezione territoriale, Nicolina Emanuele, il dottor Andrea Mercanti direttore del reparto di Oculistica dell'Ospedale Ceccarini di Riccione e il dottor Davide Cacciatore responsabile del Centro Ipovisione di Rimini.



"Il glaucoma è una patologia che può avere conseguenze molto gravi e invalidanti che si possono tuttavia prevenire, purché la malattia sia diagnosticata e curata tempestivamente – afferma Nicolina Emanuele, Presidente della Sezione UICI di Rimini. – Anche quest'anno la nostra Sezione UICI è in prima linea nella diffusione della cultura della prevenzione del glaucoma, chiamato il 'ladro silente della vista', che è la seconda causa di cecità nel mondo, colpendo 55 milioni di persone. Ringrazio i dottori Andrea Mercanti e Davide Cacciatore che, durante la trasmissione radiofonica, sapranno dare agli ascoltatori tutte le informazioni e i consigli su una delle principali patologie visive. Come presidente della sezione territoriale Uici, invito tutti coloro che avessero bisogno di informazioni o di consulenza su queste ed altre tematiche inerenti la disabilità visiva, a rivolgersi alla nostra segreteria al numero 0541 – 29069"

Il glaucoma è una malattia degenerativa quasi sempre bilaterale che colpisce il nervo ottico; nella maggior parte dei casi è dovuto a un aumento della pressione interna dell'occhio che causa, nel tempo, danni permanenti alla vista accompagnati da riduzione del campo visivo (si restringe lo spazio che l'occhio riesce a percepire senza muovere la testa) e da alterazioni della papilla ottica (detta anche testa del nervo ottico). Una semplice visita oculistica è sufficiente a diagnosticare un glaucoma in fase iniziale o ancora non grave. È necessario, pertanto, sottoporsi con regolarità a controlli oculistici, specialmente in presenza di fattori di rischio quali: età, famigliarità, miopia elevata e terapie protratte con farmaci cortisonici.