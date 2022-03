Coriano, due piante di mimosa nelle scuole medie del paese

Attualità

Coriano

| 11:27 - 08 Marzo 2022

Una delle piante di mimosa consegnata alla scuola.

Una pianta di mimosa in ognuna delle due scuole medie del paese: a Ospedaletto e alla “Gabellini” di Coriano. Davanti ad alcune classi dei rispettivi plessi, questa mattina il sindaco Domenica Spinelli, gli assessori Giulia Santoni, Beatrice Boschetti e Anna Pazzaglia, il capogruppo consiliare di Progetto Comune Loris Mazzotti e il consigliere Anna Pecci hanno salutato insegnanti ed alunni in due brevi cerimonie nelle quali sono stati ricordati i valori delle donne e soprattutto il loro ruolo fondamentale nella società con un pensiero rivolto a tutte coloro che in questi giorni vivono la drammatica esperienza della guerra: mamme, nonne, giovani per le quali è stata rinnovata la preghiera di pace. Insieme ad alcuni alunni sono state scoperte le due piante messe precedentemente a dimora salutate dagli applausi dei presenti.