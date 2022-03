La storia del co-fondatore di Greenpeace al cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:22 - 08 Marzo 2022

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini martedì 8 alle ore 21 e mercoledì 9 marzo alle ore 17 e alle ore 21 (biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5, il film è presentato in versione originale inglese con sottotitoli in italiano) è in programma, in prima visione, il documentario Watson – il pirata che salva gli oceani di Lesley Chilcott.



La serata di martedì 8 marzo è realizzata in collaborazione con Sea Shepherd Italia (ospite della serata Gianluca Frisoni del Cordinamento regionale Emilia Romagna Sea Shepherd), con il patrocinio di APS – BastaPlasticainMare Rimini.



Il film propone la storia del capitano Paul Watson, attivista e co-fondatore di Greenpeace, ma anche pirata che attraversa l'oceano senza paura. Un complesso quadro sull'ambientalismo, adrenalinico e affascinante, che nelle profondità del mare ci costringe a restare con il fiato sospeso.

L'oceano produce ossigeno, regola il clima della Terra e ospita numerose specie molte ancora da scoprire, ma è anche diventato una zona di guerra. "Se l'oceano muore, moriamo tutti. Non riusciremmo a sopravvivere su questo pianeta con un oceano morto" dice Watson che ha più volte rischiato la sua vita e la sua libertà per salvare l'oceano e i suoi abitanti.

Co-fondatore di Greenpeace e capitano della Sea Shepherd, Paul Watson ha trascorso 40 anni a combattere per porre fine alla distruzione della fauna oceanica e dei suoi habitat. In parte pirateschi e in parte filosofici, i metodi di Watson non si sono fermati davanti a nulla per proteggere ciò che sta sotto le acque.