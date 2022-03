Nuovo singolo per il dj producer riminese Alexenn, 'Amen' disponibile su tutte le piattaforme

Attualità

Rimini

10:55 - 08 Marzo 2022

Alexenn.

Alessandro Neri in arte Alexenn, dj/producer nato e cresciuto a Novafeltria, ha pubblicato il 4 Marzo il suo nuovo singolo dal titolo "Amen", disponibile su tutti i digital store e Spotify.

"Amen" è stato anticipato dal brano "Let's start", rilasciato il 18 Febbraio su Ufo Recordz ed in collaborazione con il produttore Alex Nocera, resident dj dell'Altromondo Studios e Roy Batty.

Alexenn è un artista che, partendo dalla sua città d'origine, Novafeltria, si sta facendo strada a livello internazionale grazie al suo talento e alla sua musica che lo hanno portato a firmare un contratto con la rinomata etichetta statunitense Ultra Music, con cui ha già pubblicato la traccia "Sorrento", in vista di un nuovo EP.

"Amen" è una produzione che intende trasportare l'ascoltatore verso un viaggio infinito nella totale spensieratezza. Un netto distacco dalla realtà per porre rimedio ed allontanarsi, per un istante, dalle variegate sfumature che la vita quotidiana ci offre nel bene e nel male.

Il brano, rilasciato su Ensis Records, è caratterizzato da un vocals energico e travolgente che esplode in un ritornello da ascoltare in loop e da ballare ininterrottamente.

Rimini e Riccione restano per l'artista "casa natale", incentivo fondamentale per la sua musica, per il suo approccio con la musica e con il mondo della nightlife.