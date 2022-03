Elezioni Riccione, Daniela Angelini scioglie le riserve: sarà il candidato sindaco per il centrosinistra

Attualità

Riccione

| 10:35 - 08 Marzo 2022

Daniela Angelini, candidata sindaca per centro sinistra Riccione.

E’ arrivata nella serata di ieri la notizia da tanto attesa, dopo incontri di coalizione e confronti tra le parti: Daniela Angelini, segretaria CNA Riccione, ha sciolto le riserve ed è il candidato di centrosinistra che correrà nelle prossime amministrative per la carica di sindaco. Nella coalizione figurano, oltre al Partito Democratico, il M5s, la lista 2030 Riccione, guidata da Fabio Ubaldi, Coraggiosa e Uniamo Riccione. Del gruppo facevano parte anche Riccione Civica, lista coordinata da Andrea Del Bianco, che ha abbandonato il tavolo per divergenze di visioni e ha deciso di correre assieme alla lista di Claudio Cecchetto, e la lista Riccione Davvero, di cui fanno parte Lucia Baleani e Luciano Tirincanti, uscita dalla coalizione: Angelini e la lista erano ai poli opposti, si parla anche di veti e paletti imposti durante la lunga “trattativa”.



Assieme alla segretaria di CNA, hanno palesato il loro impegno per governare la città anche Attilio Cenni,imprenditore, che corre da solo appoggiato da una cordata di liste, e il talent scout Claudio Cecchetto, con la omonima lista, appoggiato da Riccione Civica. Nel centrodestra (liste pro Tosi, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega) le trattative sono ancora aperte: dopo gli incontri di questo fine settimana, ancora non si è arrivati ad un nome di sintesi. Il candidato con ogni probabilità verrà dalla giunta dell'amministrazione uscente: in pole position la vice sindaca Laura Galli, poi Stefano Caldari e Elena Raffaelli, l'ultimo nome in ordine di tempo. Ma Fratelli d'Italia si è imposto chiedendo la carica di vicesindaco e due assessorati. Tutto verrà deciso nei prossimi giorni.