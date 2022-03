Pennabilli, gattina trovata congelata in mezzo alla neve cerca casa urgentemente

Attualità

Rimini

| 10:06 - 08 Marzo 2022

Fortunata, la gattina che cerca casa.

Trovata in mezzo alla neve, in ipotermia e salvata da una volontaria ora cerca casa. E' la storia di Fortunata, una gattina che è stata salvata a Pennabilli e ora si trova in stallo a Rimini presso l'associazione Dna.

La micia, di buon carattere, è giocherellona e le piace socializzare. Ha purtroppo la leucemia felina, malattia non trasmissibile all'uomo. Secondo le indicazioni deve essere adottata singolarmente oppure nella casa ci devono essere altri gatti con la stessa patologia. La leucemia felina, non trasmettendosi neanche ai cani, non preclude la presenza di questo tipo di animali.

Fortunata è stata visitata dal veterinario, è in buone condizioni di salute e avrebbe, all'incirca, 5 anni.

Per informazioni sulla sua adozione 3398125902 o 335 5708296.