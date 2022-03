Capitani Reggenti di San Marino in visita a Londra

Attualità

Repubblica San Marino

| 09:32 - 08 Marzo 2022

Visita in Gran Bretagna per la Reggenza di San Marino. Da oggi, martedì 8 marzo, i Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, saranno impegnati a Londra in una serie di incontri istituzionali tra cui un colloquio bilaterale con il Primo Ministro britannico, Boris Johnson che, spiegano dal Titano, "consentirà di affrontare non solo gli argomenti relativi alle relazioni tra i due Paesi ma anche i temi di stretta attualità politica, legati al particolare e drammatico momento storico". I due Reggenti saranno accompagnati dai Segretari di Stato agli Affari Esteri, Luca Beccari e al Lavoro, Teodoro Lonfernini, e dal presidente della Commissione consiliare Affari Esteri, Paolo Rondelli. In programma, Oltremanica, anche gli incontri con i vertici dei due rami del Parlamento inglese - John McFall, presidente della Camera dei Lords e Lindsay Hoyle presidente della Camera dei Comuni - e con Andrew Parker of Minsmere, ministro della Real Casa e rappresentante della Regina Elisabetta. Tra diversi altri appuntamenti, in agenda anche quello con l'ex Primo Ministro, Theresa May.