Sorpreso con uno spinello in auto, in casa due chili di hashish e contanti: arrestato 26enne italiano

Riccione

| 08:22 - 08 Marzo 2022

I carabinieri di Riccione hanno arrestato un italiano 26enne per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Nello specifico, fermato mentre era alla guida della sua auto, il giovane è stato sottoposto ad una perquisizione veicolare e trovato in possesso di uno spinello pronto per essere fumato e circa 200 grammi di hashish. Particolare che ha spinto i carabinieri a proseguire con gli accertamenti anche nell’abitazione del 26enne. L’ulteriore perquisizione ha permesso così di scoprire in casa quasi due chili di hashish e 200 grammi di marijuana suddivisi in vari panetti, un bilancino di precisione insieme a oltre 5mila euro.