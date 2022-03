Calcio Eccellenza, Beppe Angelini in campa di lancio per la panchina del Livorno

Sport

Rimini

| 23:17 - 07 Marzo 2022

Beppe Angelini.

Potrebbe essere Beppe Angelini il nuovo tecnico del Livorno, capolista del girone B di Eccellenza Toscana di cui il club manager è il riminese Igor Protti. Il club amaranto è stato sconfitto in casa per 1-0 nell’ultimo turno dal Fratres Perignano, un ko che ha indotto il tecnico ex San Marino Francesco Buglio a rassegnare le dimissioni che sono state accolte dalla società.

La sconfitta è la seconda in casa della stagione a certificare una preoccupante flessione di rendimento: 5 punti in 4 partite, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Buglio lascia la squadra al comando della classifica con 37 punti, cinque in più della prima inseguitrice, la Cuoiopelli, che però ha una partita in meno.

A quanto risulta ad Altarimini.it, Beppe Angelini sarebbe in testa alla lista dei tecnici candidati a sedersi sulla panchina amaranto. Nel pomeriggio di lunedì c'è stato un approfondito colloquio tra le parti, vedremo se martedì - giorno di ripresa degli allenamenti - il nuovo mister sarà prprio Angelini.

Angelini, riminese, classe 1965, ha centrato come tecnico tre promozioni dalla serie D alla C con Bellaria, Santarcangelo e Cesena e nell’ultima stagione ha guidato il Forlì in serie D alle soglie dei playoff non venendo riconfermato. Ricordiamo che nel Livorno milita l’ex attaccante del Rimini Daniele Vantaggiato.