Dirigente nella bufera, sindaco Rimini: "Inappropriato dire Sabato balilla"

Attualità

Rimini

| 18:12 - 07 Marzo 2022

Il sindaco di Rimini.

Battezzare "una iniziativa formativa dedicata ai volontari della Protezione civile con la locuzione 'Sabato Balilla'" risulta una cosa "quanto mai inappropriata e inopportuna". Così il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, interviene sul 'caso' scoppiato per un'email inviata dal dirigente comunale alla Protezione civile ai partecipanti di un corso per volontari, in cui si citava l'usanza del 'Sabato Balilla' ai tempi del Ventennio. Per questa licenza del dirigente, il primo cittadino, con una lettera, ha chiesto al Capo Dipartimento Risorse del Comune di attivare un procedimento per valutare se sussistano "estremi di rilievo disciplinare". Nella missiva il sindaco di Rimini ripercorre i tratti della vicenda che non ha mancato di sollevare polemiche e che ha visto anche l'intervento dell'assessore regionale 'all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Irene Priolo che, sulla sua pagina Facebook ha definito "inaccettabile" l'intervento del dirigente.



La notizia, scrive Sadegholvaad in un passaggio della lettera, è stata "riportata con una certa rilevanza sui quotidiani locali, unitamente ad una dichiarazione di scuse dell'ingegner Totti, il quale dichiarava di aver utilizzato quei termini come 'battuta' e riconosceva di aver utilizzato parole infelici e inopportune, chiedendo scusa a tutti. Ora - osserva il sindaco della città romagnola - pur prendendo atto delle scuse presentate io ritengo che l'intitolazione di una iniziativa formativa dedicata ai volontari della Protezione civile con la locuzione 'Sabato Balilla' sia quanto mai inappropriata e inopportuna, oltre che gravemente distonica rispetto alla netta posizione antifascista dell'Amministrazione comunale. E' peraltro evidente che tale inopportuna e inappropriata iniziativa del dirigente - prosegue Sadegholvaad - ha messo gravemente in imbarazzo l'Amministrazione, sia davanti al gruppo dei volontari sia davanti alla Città e, benché adottata in modo scherzoso, non possa essere in alcun modo giustificata. Chiedo pertanto, di attivarsi per valutare se nel comportamento tenuto dall'ingegner Totti sussistano estremi di rilievo disciplinare".