8 marzo: Fondo imprese femminili, finanziate a Rimini 7 domande

| 16:39 - 07 Marzo 2022

Nel 2021 il 'Fondo regionale per l'imprenditoria femminile' ha permesso di finanziare 107 domande in settori come quelli della ristorazione e della ricettività, della moda e del design e della consulenza imprenditoriale, nel campo delle attività commerciali e nell'artigianato e in quello dei laboratori di ricerca scientifica e di analisi chimiche. E' quanto emerge, alla vigilia della Giornata internazionale della Donna, dai numeri archiviati dalla Regione Emilia-Romagna, secondo cui il tema dell'imprenditoria 'rosa' e dell'accesso al lavoro "resta una delle questioni fondamentali su cui intervenire, anche per recuperare i ritardi e le discriminazioni che la pandemia di questi due anni ha ulteriormente accentuato". A giudizio dell'assessora regionale alle Pari opportunità, Barbara Lori, "la prima edizione del Fondo regionale si è chiusa con un bilancio positivo che dimostra la vitalità del tessuto economico regionale e la voglia di intraprendere e di mettersi in gioco di molte donne. Con una dotazione di 1,7 milioni per sostenere con contributi a fondo perduto attività imprenditoriali a conduzione femminile, o con la maggioranza dei soci donne, è un fondo inedito che abbiamo fortemente voluto e siamo fieri che sia una delle misure previste nella nuova programmazione del Fondo europeo Fesr. Ma non ci fermiamo - conclude Lori- e in occasione dell'8 Marzo voglio ribadire l'impegno della Regione per sostenere le donne in un mercato del lavoro che ancora troppo spesso le penalizza". Lo scorso anno, il Fondo ha permesso di finanziare 7 domande in provincia di Rimini.