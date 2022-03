Sport

Rimini

| 16:28 - 07 Marzo 2022

La squadra del Tc Viserba.



Il tennis femminile protagonista al Tennis Club Viserba in due competizioni di rilevante spessore tecnico. La squadra riminese impegnata nel trofeo “Città di Nonantola”, il torneo regionale indoor a squadre (limitato alle 3.4), è approdata ai quarti di finale dopo il bel successo ottenuto sabato sui campi del Circolo Tennis Reggio Emilia per 2-1. Questi i parziali: Roberta Carmona-Sara Zaccaria 6-2, 6-0, Elena Di Filippo-Silvia Cairoli 6-3, 6-4, Zaccaria-Di Filippo b. Carmona-Paolini 6-3, 6-4.

Si torna in campo sabato a Viserba (dalle 14.30) contro il Circolo Tennis Casalgrande, che in un altro ottavo di finale ha battuto 2-1 il Ct Cere A, in palio c’è la qualificazione alla final-four del campionato in programma sui campi della Polisportiva Nonantola il 19 e 20 marzo.

Intanto domenica scatta la serie C femminile ed il Tc Viserba scende in campo con un team piuttosto agguerrito. Esordio nel 4° girone in trasferta sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola per la squadra composta da Marta Lombardini 2.6, Giulia Pasini 2.6, Greta Vagnini 2.8, Chiara Giorgetti 3.1, Beatrice Letizia 3.1, Emily Maggi 3.2, Lucrezia Vagnini 3.3, Letizia Giovagnoli 3.4 e Matilde Morri 3.5. E’ una formazione priva quest’anno di Alessandra Mazzola, che si è accasata alla Coopesaro Tennis, ma piuttosto solida, che sicuramente potrà dire la sua contro le avversarie del girone che comprende anche Tennis Villa Carpena Forlì, Cus Ferrara e Tennis Club Faenza B.