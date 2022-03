Si aprono le iscrizioni per Cani Senza Frontiere, tante le prove per gli amici a quattro zampe

Eventi

Misano Adriatico

| 15:20 - 07 Marzo 2022

Cani Senza Frontiere.

Ricordate la trasmissione televisiva “Giochi senza Frontiere”? Il Centro Cinofilo Sguinzagliamoci si ispira a questo simpatico format per un evento dedicato ai cani ed ai loro proprietari. Sono già aperte le iscrizioni per “Cani Senza Frontiere”, in programma il 3 aprile presso il Centro Cinofilo Sguinzagliamoci, in Via Fornace a Misano Adriatico.



Sarà una giornata divertente, giocosa, da trascorrere con il proprio amico a 4 Zampe, per confrontarsi e sfidarsi tra binomi cane/proprietario su 3 prove diverse. Ci sarà una prova di obbedienza, una prova di abilità su ostacoli ed una di fiuto. Alla fine di ogni prova, verrà attribuito un punteggio massimo di 10 punti basato sulla precisione e il tempo. Questo sarà moltiplicato al coefficiente di difficoltà.



Tutte le prove sono pensate affinché chiunque abbia un minimo di preparazione col proprio cane possa partecipare e conquistare un buon risultato. Per ogni prova sono previsti 3 livelli di difficoltà e c'è la possibilità di aiutarsi anche con i premietti. Ogni binomio potrà scegliere a quale livello di difficoltà partecipare per ogni prova. È dunque un evento aperto veramente a tutti. Possono partecipare anche i bambini, purché accompagnati dai genitori.



Si possono iscrivere tutti i binomi cane/conduttore. I cani possono essere di qualsiasi razza, taglia o sesso. Non sono ammessi solo i cani al di sotto dei 12 mesi di età e le femmine in estro.



L'obiettivo principale è quello di vivere un'esperienza piacevole e che possa accrescere la complicità tra cane e proprietario attraverso attività ludico ricreative.



Verranno premiati i primi 5 classificati. A tutti i partecipanti verrà offerta la colazione e donato un simpatico omaggio.



Le iscrizioni a “Cani Senza Frontiere” si chiuderanno domenica 27 marzo e proprio in questa giornata gli iscritti potranno partecipare gratuitamente ad un allenamento, che fungerà anche come prova generale. Per informazioni: Serena Giorgetti tel. 347.4945672