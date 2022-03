Judo Riccione: Morgana De Paoli per la quarta volta è campionessa italiana Under18

Sport

Riccione

| 15:09 - 07 Marzo 2022

Morgana De Paoli e il Maestro Giuseppe Longo.

Morgana De Paoli ormai non sorprende più. L’atleta riccionese, ancora sedicenne, il 6 marzo si è presentata al PalaPellicone di Ostia Lido, accompagnata dal direttore tecnico della sezione Judo Polisportiva Riccione, Maestro Giuseppe Longo, per affrontare la finale nazionale under 18 da favorita, essendo prima nella ranking list e imbattuta fra gli Under 18 da giugno scorso. Con quattro incontri conclusi prima del limite marcando ippon spettacolari (il KO del judo) alle rispettive avversarie, ha conquistato brillantemente il suo quarto titolo italiano nella categoria +70 kg; argento a Lucia Magli (San Mamolo) e bronzo per Cinzia Caponetto (Judo Virtus) e Klaudia Cannataro (Kodokan Judo).



La talentuosa riccionese è già la migliore judoka che la provincia riminese abbia mai potuto vantare: oltre 4 medaglie d’oro e un argento fra gli Under 18, Morgana lo scorso anno aveva anche conquistato la medaglia d’argento fra le Under 21 sfiorando la convocazione per i Campionati d'Europa.



“Siamo molto soddisfatti del risultato anche se Morgana era ancora lontana dal suo livello di forma ideale spiega il D.T. Giuseppe Longo -. Quest’anno ci siamo posti obiettivi ambiziosi e la programmazione dell’allenamento è solo all'inizio, anche perché oltre ad essere un’ottima atleta, “Mo” (come amiamo chiamarla) è anche una studentessa modello all’impegnativo Liceo classico della Karis. Lo scorso anno, anche a causa delle restrizioni Covid, abbiamo partecipato al circuito europeo in modo marginale, ma stavolta sarà diverso. Già il prossimo week-end saremo a Zagabria in una gara di European Cup dove ci metteremo alla prova con numerosissime atlete provenienti da tutta Europa e dove Morgana con il sostegno dei tecnici e di tutto il gruppo dovrà dare il massimo”.



Grazie al risultato ottenuto a Ostia, la Polisportiva Riccione conquista il 5° posto nella classifica femminile per società a livello nazionale e il primo a livello regionale (pari merito con il CUS Parma), a cui si aggiunge la bellissima notizia che nella classifica generale 2021 la società riccionese è entrata nella top 100, registrandosi al 51° posto su centinaia di società sportive a livello nazionale e prima di tutta la Romagna.



“I grandi risultati di Morgana non ci stupiscono più, ma questa atleta ci rende ogni giorno orgogliosi – dice il presidente della Polisportiva Riccione, Giuseppe Solfrini – Per questo ringraziamo lei, tutto lo staff tecnico e il Maestro Longo per ciò che stanno facendo nonostante una situazione logistica non ottimale. Per la nostra sezione Judo il prossimo ottobre sarà il 10° anno di attività e speriamo di potere festeggiare questo bel traguardo in maniera adeguata”.