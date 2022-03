Il console argentino Niscovolos in visita a Rimini. Incontro con il Sindaco

Attualità

Rimini

| 15:06 - 07 Marzo 2022

Il console argentino Niscovolos ricevuto in residenza comunale.

Questa mattina il sindaco Jamil Sadegholvaad e la presidente del Consiglio Comunale Giulia Corazzi hanno incontrato in sala Giunta il Console Generale del consolato Argentino di Milano, Luis Pablo Niscovolos, accompagnato da una collaboratrice e da Mariano Russo, presidente dell’associazione di promozione sociale con sede a Rimini “Argentina Per Il Mondo”.



Un incontro che ha avuto, oltre all’obiettivo della conoscenza personale, anche quello di condividere la conoscenza dei propri territori e confrontarsi sui temi che uniscono Italia e Argentina. Il confronto si è esteso anche alla comunità argentina presente a Rimini e alle possibili collaborazioni future. Confermata infatti la volontà di ampliare i rapporti internazionali, lavorando in particolare su temi specifici, come la formazione, le politiche in campo turistico e di promozione culturale.