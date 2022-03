Volley C maschile, Riccione supera Ravenna 3-1. E' al quarto posto

Sport

Rimini

| 14:33 - 07 Marzo 2022

Dopo il turno di riposo sono tornati in campo i ragazzi della serie C vincendo 3-1 a domicilio sul fanalino di coda Consar Romagna Ravenna. Dopo un primo set agevolmente condotto dai biancoblu (25-12), nella seconda frazione, a seguito di un calo tra le fila riccionesi, i ravennati tornano in partita, annullando un set point ai padroni di casa e conquistando il secondo set ai vantaggi (25-27).

A partire dalla terza frazione De Rosa e compagni riprendono in mano le redini del gioco non lasciando alla Consar alcun margine di rimonta nel punteggio, chiudendo prima il terzo set (25-16) poi il quarto (25-10). Tre punti conquistati dai bianco blu che si aggiungono in classifica e che permette loro di agganciare il quarto posto a quota 20 punti.

Ora occhi puntati all'anticipo di venerdì 11 marzo ore 21.15, quando i ragazzi di coach Procucci scenderanno in campo a Forlimpopoli contro la Rainbow Fc di coach Medri, diretta inseguitrice dei bianco blu a soli due punti di distanza.

A fine partita coach Procucci: "Abbiamo giocato contro l'ultima della classe, sapevamo potesse essere una partita facile e proprio per questo la cosa che maggiormente mi preoccupava era l'attenzione e concentrazione dei miei ragazzi durante il corso della partita. Il primo set è filato liscio a nostro favore, abbiamo imposto il nostro gioco senza tanta opposizione da parte dei ravennati. Nella seconda frazione siamo calati e ciò ha permesso agli avversari di rientrare in partita. Non abbiamo messo a segno il set point a nostro favore e Ravenna ha ricucito lo svantaggio e conquistato il secondo set (25-27). Nella frazione successiva siamo ritornati a giocare come sappiamo fare lasciando i nostri avversari a quota 16 punti. Quarto ed ultimo parziale ancora una volta ci ha visto partire con il piglio giusto, sempre avanti nel punteggio e condotto fino al (25-10).

Nel corso della gara ho avuto modo di dare spazio anche a giocatori che fino ad ora avevano visto meno il campo rispetto ad altri, salvo quel calo nel secondo set abbiamo disputato una buona partita e portato a casa tre punti, che al di la dell'avversario, non sono mai scontati".

Prime Cleaning Riccione Volley - Consar Romagna Ravenna 3-1 (25-12/25-27/25-16/25-10)