Volley C femminile, Riccione cade nel derby contro Rimini 3-1

Riccione

| 14:14 - 07 Marzo 2022

Un inizio con un buon approccio alla partita e due set giocati alla pari non sono bastati a Riccione per strappare punti all'Emanuel Riviera Volley Rimini che, tra le mura amiche, ha vinto per 3-1 consolidando la seconda posizione in classifica. Le padrone di casa, specialmente al centro e con il buon lavoro in difesa hanno trovato la principale soluzione a tutti i problemi. Riccione, che ha faticato sul primo tocco per la buona qualità del servizio riminese, si è ritrovato naturalmente a dover giocare poco con i centrali, con Moltrasio impegnata a recapitare le alzate quasi esclusivamente alle sue laterali.

Nelle ultime due frazioni del match le riccionesi hanno lentamente allentato la presa sul match e il team di Piraccini ha potuto chiudere in scioltezza l'incontro. Guardando la classifica, posizione invariata per le riccionesi sempre saldamente in quinta posizione a quota 21 punti.

Settimana prossima Riccione osserverà il turno di riposo per poi scendere di nuovo in campo sabato 19 Marzo a S.Martino in Strada (Fc) con il Flamigni Sammartinese (ore 20.30).

La Partita

1°set :

L'avvio è promettente per le riccionesi subito avanti al primo time-out chiamato dalle riminesi (4-8). Time-out quello chiamato dalle padroni di casa fruttifero che impattano le riccionesi sull' (8-8). Riccione non demorde e continua a rimanere in partita trovando con un mani fuori di Righi, il +3 sul (14-17). Altro aggancio delle riminesi sul (19-19) e questa volta è coach Lazzarini a chiamare a raccolta le sue ragazze. Al rientro break decisivo al servizio delle riminesi che trovano l'allungo e la conquista del primo parziale (25-21).

2°set

E' un avvio ancora equilibrato quello tra le due formazioni (3-3 poi 5-5). In ricezione le biancoblu faticano a contenere il servizio avversario, arriva così l'allungo delle riminesi e il primo time-out per coach Lazzarini (10-6). 30sec ben sfruttati dal coach riccionese, al rientro in campo le sue ragazze impattano sul (10-10). Un set ricco di emozioni caratterizzato da diversi sorpassi e contro sorpassi. Si prosegue a braccetto fino al (21-21) poi sono le padroni di casa a mettere la testa avanti sul finale (24-22). Riccione annulla 2 set point (24-24), dall'altra parte del campo Riviera sciupa un po' troppe occasioni per portarsi avanti 2 set a 0, Magnifico e compagne ne approfittano beffando sul finale le locali (24-26).

3°set

Nella terza frazione c'è un sostanziale equilibrio fino al 3 pari. Riccione ancora una volta fatica in ricezione e nella ricostruzione del gioco, lasciando troppo campo libero alle Riminesi che trovano subito nella parte iniziale del parziale l'allungo decisivo (11-5). Coach Lazzarini prova a mischiare le carte, effettuando alcuni cambi, ma le sorti del set non cambiano. Con autorevolezza e determinazione l'Emanuel Riviera chiude a proprio favore il terzo set con un netto (25-10).

4°set

Ora Riviera vuole chiudere la gara immediatamente conquistando i 3 punti in palio, mentre Riccione vuole provare a prolungare il tutto al tie-break. Buono l'avvio Riccionese, avanti subito (2-4), Rimini non ci sta ed impatta sul 4 pari. Punteggio in equilibrio fino al 7 pari poi sono le locali a trovare il break decisivo che indirizza set e match verso l'Emanuel Riviera (13-11). Ricezione un po' troppo "ballerina" quella Riccionese, permette alle locali di provare ancor di più a spingere al servizio (22-12). Sul finale reazione di orgoglio delle bianco blu che con un parziale di (0-5) rimontano fino al (22-17). Chiude set e partita Riviera con il punteggio di (25-18).

Emanuel Riviera Volley Rimini vs Supermarket Abissinia Riccione Volley 3-1

PARZIALI: 25-21/24-26/25-10/25-18