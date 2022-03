Santarcangelo, al via la riasfaltatura di via Bianchi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:13 - 07 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Conclusi i lavori alla condotta idrica, sarà rinnovato nei prossimi giorni il manto stradale del tratto già asfaltato di via Bianchi, nella frazione di San Michele.



Nei giorni scorsi, Hera è intervenuta per il rifacimento della conduttura dell'acquedotto – che risultava ammalorata – lungo tutta via Bianchi. Completato l’intervento, nei prossimi giorni saranno effettuati i lavori di riasfaltatura della strada nel tratto di circa 200 metri dove era già presente il manto di asfalto. Il tratto in terra battuta che congiunge via Bianchi alla ciclabile lungo il fiume Marecchia, invece, non potrà essere asfaltato in quanto ricadente in un’area idrogeologicamente connessa all’alveo.



L’intervento rappresenta un primo ripristino per la messa in sicurezza della via, mentre i Servizi tecnici comunali sono al lavoro su un progetto di sistemazione definitiva, che comprenderà l’allargamento della sede stradale e sarà realizzato nei prossimi anni.