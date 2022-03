S.Giovanni in Marignano, riparte il servizio di trasporto sociale per la frazione di Montalbano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:58 - 07 Marzo 2022

L'incontro a Montalbano organizzato dalla vicesindaco Michela Bertuccioli.

Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, lunedì 7 marzo, è ripreso il servizio di accompagnamento sociale dei cittadini di Montalbano verso il Capoluogo.

Il servizio di trasporto sociale è rivolto alle persone anziane e/o in condizioni di fragilità che hanno limitate possibilità di raggiungere in autonomia o in sicurezza il centro di San Giovanni in Marignano per le esigenze quotidiane (spesa, visite mediche, farmaci, ecc.).



Per il mese di marzo, il servizio di accompagnamento sarà effettuato solo nella giornata di lunedì in coincidenza con il mercato settimanale, ma se non vi saranno ulteriori limitazioni legate alla pandemia, è intenzione dell’Amministrazione aumentare i giorni di esecuzione del servizio fino a tre giorni settimanali, qualora se ne ravvisi la necessità.

L’accompagnamento sociale sarà effettuato da Auser Volontariato Rimini con un automezzo dotato di elevatore per consentire l’accesso anche alle persone con difficoltà motorie.



Nel rispetto delle regole per la limitazione della diffusione del Covid-19, per ogni viaggio potranno essere trasportate al massimo sei persone dotate di green pass rafforzato e mascherina. Qualora vi fossero più cittadini a richiedere il servizio, saranno effettuati più viaggi. A tutti sarà data risposta.

Afferma la vicesindaco Michela Bertuccioli: “L’Amministrazione è soddisfatta di poter riattivare del Servizio anche per rispondere alle necessità dei residenti a Montalbano, in particolare gli anziani. I presenti hanno accolto la notizia con entusiasmo: è chiaro che tutelare l’area dell’autosufficienza sia elemento fondamentale in ogni fase della vita e riteniamo che uno degli obiettivi da valorizzare per la terza età sia proprio continuare a garantire spazi di autonomia utili al benessere individuale. Ci impegneremo a verificare eventuali necessità che potranno emergere in altre frazioni”.



Per informazioni sul servizio si prega di contattare l’Ufficio Servizi Sociali, telefonando allo 0541 828145.