Basket B, seconda sconfitta consecutiva per Roseto. Domenica Rimini a Faenza

| 13:16 - 07 Marzo 2022

Colpi di scena in vetta. La capolista Roseto (Nikolic 20) cade 64-73 in casa della Npc Rieti (Broglia 16) che approfitta del ko di Rimini (Tassinari 20) ad Ozzano (Lasagni 18) per 92-81 e aggancia così i romagnoli al secondo posto. Gli abruzzesi (alla seconda sconfitta consecutiva) devono difendere i quattro punti di vantaggio su Rimini e Npc Rieti, anche se la Rinascita Basket Rimini ha una partita in meno, quella in casa dei Raggisolaris, che recupererà domenica alle 18 quando il campionato si fermerà per dare spazio alla Coppa Italia.

Vittoria con il brivido per la Real Sebastiani Rieti (Contento 24) che passa 85-84 sul campo dei Raggisolaris (Vico 23) sfruttando lo scivolone di Ancona (Minoli 11) a Jesi (Magrini e Ferraro 18): l’Aurora Basket vince con un rotondo 82-60.

Senigallia (Bedetti 16) si aggiudica il derby marchigiano con Civitanova Marche (Vallasciani 18) per 73-65 compiendo un passo avanti importante verso i play off. Anche Imola (Corcelli 17) è vicina a chiudere matematicamente i conti per arrivare tra le prime otto: a Giulianova (Di Carmine 21) devo però soffrire fino all’ultimo per vincere 81-78.

Una tripla di Anumba allo scadere (miglior realizzatore dei suoi con 19 punti) regala il colpo esterno a Cesena che sbanca 70-69 Montegranaro (Masciarelli 19). Successo d’oro per la Luiss Roma (Di Bonaventura 17) che dopo un avvio difficile rimonta e supera 64-59 Teramo (Bottioni 13).

Le date dei recuperi. Domenica 13 marzo: Raggisolaris – Rimini. Mercoledì 16 marzo ore 20.30: Cesena – Raggisolaris

Classifica. Roseto 36; Rimini* e Npc Rieti 32; Ancona e Real Sebastiani Rieti 30; Senigallia e Imola 28; Ozzano 26; Teramo e Cesena* 20; Luiss Roma 18; Faenza** 16; Jesi (-1) 15; Civitanova Marche e Giulianova 6; Montegranaro 4. * gare in meno

Prossimo turno. Sabato 19 marzo. Ozzano – Senigallia. Domenica 20 marzo. Teramo – Raggisolaris; Rimini – Imola; Civitanova Marche – Npc Rieti; Roseto – Jesi; Real Sebastiani Rieti – Montegranaro; Ancona – Luiss Roma; Cesena – Giulianova