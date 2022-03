Rimini, torna il premio "Valpahrma per il Cinema" dedicato alle autrici under 40

Eventi

| 12:16 - 07 Marzo 2022

Valpharma Group e l’imprenditoria femminile dell’industria cinematografica italiana saranno fra i protagonisti del Festival del Cinema di Rimini La Settima Arte – Cinema Industria 2022 con il premio intitolato a Roberto Valducci.



Continua la partnership tra le aziende farmaceutiche e nutraceutiche guidate dall’imprenditrice riminese Alessia Valducci e la manifestazione organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor e Università degli Studi di Bologna - Dipartimento delle Arti, in collaborazione con il Comune di Rimini. Una sinergia iniziata dalla prima edizione della manifestazione e resa ancora più forte e significativa attraverso il Premio “Valparma per il Cinema”, nel nome di Roberto Valducci che quest’anno si rinnova per la seconda volta, promuovendo una seria e aperta riflessione sulla valorizzazione della competenza e della professionalità delle donne nel mondo del lavoro.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Roberto Valducci fondatore del gruppo farmaceutico Valpharma, filantropo e strenuo sostenitore dell’impegno femminile proprio a partire dalle sue

aziende, è destinato a sostenere la professionalità di un’autrice italiana under 40 che si muove nel campo del soggetto, della sceneggiatura e della regia, in ciascuno di questi ambiti o trasversalmente ad essi e che abbia mostrato attitudini artistiche e creative tali da meritare il riconoscimento. A scegliere la vincitrice è la giuria composta da Alessia Valducci Chairwoman di Valpharma Group, Cristina Scognamillo giornalista e Roy Menarini Direttore Artistico La Settima Arte e docente Università di Bologna.



La kermesse riminese rappresenta l’occasione ideale per esprimere i valori di responsabilità sociale d’impresa di Valpharma Group, per il suo respiro territoriale e nazionale al contempo, per il forte impulso artistico-culturale condiviso con i cittadini, per l’interconnessione educativa con l’università e per l’attenzione ai diversi aspetti di tutte le professioni nel settore. La prima ad entrare a far parte dell’albo d’oro del Premio “Valpharma per il Cinema” è stata la makeup artist Claudia Mancini, appena rientrata a Rimini dopo una straordinaria esperienza a Hollywood. Lo scorso anno a proclamarla, durante l’opening night del Festival, è stata l’attrice Marina Massironi, protagonista di uno straordinario omaggio alle donne con un reading dedicato a Giulietta Masina, nel centenario dalla sua nascita.



“Il talento e la competenza sono elementi chiave dell’imprenditoria – ha affermato Alessia Valducci, Chairwoman di Valpharma Group e Vicepresidente di Confindustria Romagna – il successo si

ottiene lavorando sodo, indipendentemente dal sesso e dall’estrazione sociale. Proprio come ha dimostrato la giovanissima vincitrice della scorsa edizione che, partendo da una passione personale, ha lavorato con costanza e dedizione, mettendosi in gioco oltre i confini nazionali fino a lavorare con numerose star del cinema internazionale. Contribuire ad abbattere la disparità di opportunità nel mondo del lavoro è un impegno che come donna e come imprenditrice sento mio ogni giorno. Promuovere la cultura sulle orme di mio padre, è un modo per contribuire a tutelare il patrimonio creativo italiano e allo stesso tempo restituire al territorio la bellezza che solo la ‘settima arte’ sa offrire e, speriamo di portare fortuna a tutti i partecipanti al concorso!”.