Viva Rimini si rinnova e diventa Retedonna, contro la violenza di genere

Attualità

Rimini

| 10:54 - 07 Marzo 2022

Nuovo consiglio direttivo Rete Donna.

L’Associazione Viva Rimini si rinnova diventando Viva Rimini - Retedonna.

Retedonna si avvale di un gruppo di operatrici volontarie formate nell’ambito del contrasto alla violenza di genere. Ha come obbiettivo di accogliere e di sostenere le donne vittime di violenza in ogni sua forma (psicologica, fisica, sessuale, atti persecutori, economica e simbolica) e di scardinarne i presupposti culturali che la generano e l'alimentano.

Il percorso delle donne che ne fanno richiesta inizia da un contatto telefonico al centralino dell'associazione al quale seguono generalmente colloqui di ascolto e di sostegno con le operatrici.

Rete Donna offre anche un servizio di consulenza legale e psicologica.

L'uscita dalla violenza richiede sinergia di intenti e di azioni e per questo l’Associazione ha anche uno sportello di orientamento al lavoro che si avvale della collaborazione degli imprenditori soci di Zeinta di Borg al fine di attivare percorsi di avviamento al lavoro, base imprescindibile per accedere alla propria libertà personale. I servizi sono completamente gratuiti. Rete Donna è già attiva sul territorio riminese ed in quanto ente formativo accreditato dalla Ausl Romagna ieri si è svolto il corso di alimentarista che rilascerà alle donne partecipanti il relativo attestato, obbligatorio per svolgere attività lavorativa nel settore alimentare.

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da: Olimpia Di Donato (Presidente), Silvia Giancristofaro (Vice Presidente), Marzia Magno (Vice Presidente), Claudia Rinaldi, Letizia Cappelli, Anna Rita Giusto e Maria Luisa Cuculo. Chi lo desidera può contattare il centralino al numero 344 0842705 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ed il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30