Calcio, le squadre del Rimini United in campo ricordando Tiziano Zucchi

| 09:57 - 07 Marzo 2022

Una delle squadre del Rimini United.

In questo weekend surreale tutte le squadre del Rimini United Borgo San Giuliano sono scese in campo con il lutto al braccio osservando un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Tiziano Zucchi, lo storico dirigente del club scomparso improvvisamente venerdì mattina. Oggi alle ore 15 si celebrano i funerali nella chiesa del Borgo San Giuliano. Domenica I giocatori sono scesi in campo per Tiziano con il cuore gonfio di dolore ma rispettando l’appuntamento domenicale proprio come avrebbe voluto Tiziano. Da oggi sarà dura ritornare al campo dove la presenza di Zucchi, segretario del club, era una sicurezza è un conforto per tutti. Ciao, Titti.