Con Rimini Marathon corre anche il Nuovo T-Roc, official car dell'evento

Rimini

| 08:57 - 07 Marzo 2022

Presentazione del nuovo T-Roc.

Il 19 marzo tornano ad accendersi i riflettori sulla settima edizione di Rimini Marathon e su una specialità agonistica, quella del running, che sta appassionando un numero sempre più impressionante di atleti in tutto il mondo. Un contesto senz’altro rappresentativo per dare il benvenuto a uno dei Crossover più apprezzati, che ha registrato in soli 4 anni oltre 1 milione di esemplari venduti in tutto il mondo: Nuovo T-Roc.

Volkswagen T-Roc, official car dell’evento, che Reggini, partner della kermesse sportiva, presenterà in anteprima in occasione del contest della primavera riminese, dove la performance perfetta regna protagonista.

La combinazione perfetta tra carattere, performance sportiva e versatilità sono gli ingredienti fondamentali che potrete ammirare su Nuovo T-Roc, sabato 19 Marzo nel villaggio maratona allestito ai piedi dell’Arco d’Augusto.

La sua straordinarietà si percepisce al primo sguardo grazie ad un design degli esterni più espressivo, gli interni completamente digitalizzati grazie al cockpit 100% digitale e infotainment di terza generazione, e numerosi sistemi di assistenza evoluti mutuati da segmenti superiori.

Con Nuovo T-Roc, Volkswagen vuole offrire ai propri clienti l’occasione di esprimersi liberamente, per riflettere il proprio stile e la propria personalità. Vocazione metropolitana e carattere unico: questo è Nuovo T-Roc, un crossover dall’innata sicurezza che non teme rivali.

“Lo sport e le manifestazioni che incentivano la pratica sportiva sono da sempre portatori di valori che ci sentiamo di condividere, sia come azienda che come famiglia. – dichiarano i Reggini. – Come concessionaria auto, ci uniscono una serie di affinità e, in questo caso, la strada. Da percorrere al massimo delle proprie prestazioni, dando il meglio di se stessi, che è ciò che auguriamo a tutti gli sportivi che si apprestano a vivere questa maratona.”