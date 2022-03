Baskte femminile, Ren-Auto: la Under 17 chiude in bellezza la prima fase

Sport

Rimini

| 22:35 - 06 Marzo 2022

La squadra Under 17 della Ren-Auto.

Pubblico delle grandi occasioni alla Carim per l'ultima gara della prima fase del campionato U17: le rosanero di coach Pier Filippo Rossi affrontano il Capra Ravenna Bianco in un match che vale il primo posto, ma soprattutto la conquista di due punti da portare nella fase successiva.

Ravenna dalla lunetta segna il primo punto dell'incontro, ma poco dopo Mongiusti recupera un pallone in attacco a realizza il canestro del 2-1. Passano pochi secondi e Castellani segna la tripla del 5-1.

Il Capra Team pareggia, ma la reazione della Ren-Auto è immediata: Martellotta e Riva sommano insieme un parziale di 7-0 per il 12-5 a 4' dalla prima pausa. Se l'attacco funziona, la difesa fa ancora meglio: Ravenna non riesce mai ad andare profonda e si deve accontentare di tiri da fuori con pochissimo ritmo. L'ingresso di Pignieri e Frambosi dà ulteriore sprint e così il quarto si chiude con un eloquente 19-7.

La prima metà del secondo quarto è meno frizzante da un punto di vista offensivo, ma ugualmente solida da quello difensivo: a metà frazione esatta Mongiusti realizza la tripla del +15, 26-11.

Ravenna prova a riavvicinarsi ma torna al massimo a -11: il primo tempo finisce 33-20.

Il secondo quarto si apre con un 4-0 di Ravenna che riposrta lo scarto sotto la doppia cifra, ma sul ribaltamento di fronte Martellotta realizza da tre, 36-25.

Nel terzo quarto le squadre cominciano ad accusare la stanchezza: poca lucidità e fretta costano tanti errori, sia al tiro che nella circolazione di palla. Le ospiti fanno qualcosa in più, soprattutto in difesa, e tornano un paio di volte a -7. A 1'23" dalla fine del quarto Cardelli forza un'entrata, ma è brava a cattura il rimbalzo offensivo e a segnare l'appoggio del +9, 42-33. Sulla rimessa di Ravenna la Ren-Auto recupera palla, Mongiusti subisce fallo e con un 2/2 dalla lunetta ripristina il +11, 44-33.

L'ultimo canestro lo segna il Capra Team: 44-35 dopo 30'.

Le ospiti partono meglio in avvio di ultima frazione, tornano a -7 e hanno almeno un paio di possessi per avvicinarsi ulteriormente: la difesa rosanero però tiene e in qualche modo l'attacco trova soluzioni vincenti che ripristinano il +11, 48-37 a 6'42" dalla fine. A 5'29" dal termine Monaldini cattura un rimbalzo d'attacco, segna, subisce fallo e realizza anche il libero per il +16, 53-37. Ravenna non riesce più a rientrare e quando Monaldini, con 1'38" sul cronometro, mette la tripla del 60-42 la partita può dirsi chiusa. Per chiudere in bellezza capitan Fulgenzi, appena entrata, aggiunge a 30" dalla fine la tripla del +19 e alla Carim può cominciare la festa. Finisce 63-47.

IL TECNICO "Abbiamo vinto bene contro una squadra forte e fisica - commenta coach Rossi - con un risultato più netto di quello dell'andata, a testimonianza dei miglioramenti che abbiamo fatto. Avevo detto alle ragazze che a prescindere dal risultato stiamo facendo un percorso, all'interno del quale tutte hanno mostrato la massima disponibilità e voglia di allenarsi. Oggi in tre erano a rischio per acciacchi vari, quindi grazie a loro per aver giocato non in buone condizioni. Ricordo anche che abbiamo quattro U15, di cui una del 2008, con giocano tanto e con responsabilità, quindi brave due volte. Portiamo 4 punti alla seconda fase, le abbiamo vinte tutte, sono molto contento".

REN-AUTO - Capra Ravenna Bianco 63-47 (19-7; 14-13; 11-15; 19-12)

REN-AUTO: Pignieri 8, Pratelli 10, Riva 6, Monaldini 6, Castellani 4, Savini, Martellotta 12, Isibor, Frambosi 1, Fulgenzi 3, Mongiusti 11, Cardelli 2. All. Rossi