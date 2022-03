Calcio Eccellenza: tris della Fya Riccione al Del Duca: +4 sul Russi

Sport

Riccione

| 22:25 - 06 Marzo 2022

CALCIO DEL DUCA GRAMA-FYA RICCIONE 0-3



CALCIO DEL DUCA GRAMA: Sarini, Colombo (83′ Donati), Stellaci, Gordini (5’9 Stefano), Rossi, Okonkwo (82′ Borgini), Cassani, Buda, Protino, El Bouhali (68′ Mantovani), Battiloro. A disp.: Vernacchio, Bertozzi, Il Boudo, Pitaro, Proverbio. All.: Cassani.

FYA RICCIONE: Mordenti, Mingucci, Ceccarelli, Carnesecchi (88′ Guidotti), Manfroni, Maggioli, Merciari (74′ Tamagnini), Enchisi (89′ Pigozzi), Bardeggia, Sartori, Capicchioni (82′ Scotti). A disp.: Sodani, Delucca, Colley, Scarponi, Zuppardo. All.: Taccola.

ARBITRO: Casali di Cesena.



RETI: 21′ Sartori (rig.), 79′ Bardeggia, 87′ Maggioli.



NOTE: Ammoniti: Battiloro, Maggioli, Stellaci, Protino, Okonkowo. Espulso al 57′ Rossi per doppio cartellino giallo.

La Fya Riccione capolista passa allo Sbrighi battendo 3-0 il Del Duca. Prima rete su rigore con Sartori al 21′ del primo tempo, dall'altra parte traversa per i padroni di casa con Cassani. Nella ripresa il Del Duca pur rimanendo in dieci per il doppio giallo a Rossi, non ha mai mollato, anzi ha cercato anche di colpire, ma gli ospiti hanno arrotondato il punteggio con Bardeggia che insacca l’assist di Tamagnini e poi con Manfroni che calcia sotto la traversa il tris rivale. Con questa vittoria la Fya allunga a +4 avendo il Russi – che ha una partita in più – perso per 1-0 a Classe.