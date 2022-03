Calcio Eccellenza: pari a reti inviolate tra San Marino e Tropical Coriano

Sport

| 18:19 - 06 Marzo 2022

Alcuni momenti dell'incontro.



San Marino - Tropical Coriano 0-0



SAN MARINO: Pazzini; Luvisi, De Queiroz, Pedrazzini, Greco; Morelli (22’ st Sapori), Barone (42’ st Albonetti), Santoni, Pastorelli (27’ st Michelucci); Zabre, Ambrosini. Panchina: Battistini, Guglielmi, Rosti, Boccioletti, Gaudenzi, Del Prete. All.: D’Amore.

TROPICAL CORIANO: Pollini; Galassi, Deluigi, Anastasi, Perazzini; Fabbri, Vagnarelli (27’ st Mularoni), Stanco; Tomassini (46’ st Matteoni), Rivi, Vitaioli (35’ pt Cremonini). Panchina: Bascucci, Costantini, Palazzi, Santarini, Caldari, Canini. All.: Bucci.



ARBITRO: Rossi (Forlì).

AMMONITI: Anastasi, Zabre e Albonetti.

ESPULSO: Rivi al 14' st



SAN MARINO Inizia il match e dopo un minuto di gioco Ambrosini serve in area Santoni che calcia a botta sicura, Pollini evita il gol dello svantaggio con una strepitosa respinta in angolo. Sul corner successivo, capitan Barone trova in mezzo a una folta mischia Morelli, ma il destro di quest’ultimo è impreciso e termina sul fondo. Doppia occasione da rete, dunque, per gli uomini di mister D’Amore nel giro di pochissimi minuti.



Al 6’ Vitaioli risponde per il Tropical Coriano su calcio di punizione, ma Pazzini non si fa problemi a parare in corner.



Un minuto dopo la formazione sammarinese rischia di subire gol: capitan Barone perde palla davanti alla propria area di rigore, Rivi ne approfitta e calcia in porta, la palla finisce abbondantemente sopra la traversa. I sammarinesi, dunque, possono tirare un sospiro di sollievo in seguito all’occasione da gol sprecata dall’attaccante avversario.



Il Victor San Marino sembra essersi ripreso dai due episodi di defaillance di prima e torna di nuovo all’attacco: al 7’ cross di Santoni quasi dalla trequarti e incornata di Ambrosini, la palla si spegne sul fondo.



Due minuti più tardi arriva la replica della compagine romagnola con il destro di Vitaioli da fuori, Pazzini è bravo a distendersi in tuffo e a respingere in angolo. Verso il 35’ lo stesso Vitaioli è costretto ad abbandonare il campo prima della fine della gara a causa di un improvviso infortunio: al suo posto entra Cremonini.



Al 38’ i sammarinesi potrebbero passare in vantaggio, ma l’incornata di Pedrazzini, ben pescato da capitan Barone su calcio di punizione, non inquadra lo specchio della porta avversaria per questione di centimetri.



Dopo i quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro, il primo tempo termina con le due squadre ancora in parità.



Al via la ripresa e gli uomini di mister D’Amore provano a rendersi pericolosi al 7’: cross di Pedrazzini dalla destra e colpo di testa di Zabre, la palla termina molto distante dalla porta difesa da Pollini.



Cinque minuti dopo un’altra occasione da rete creata da capitan Barone e compagni: assist di Zabre e sinistro chirurgico di Greco dalla distanza, Pollini riesce in extremis a parare in angolo. Sul corner successivo c’è un contatto abbastanza evidente tra Morelli e Galassi nell’area del Tropical Coriano, ma per l’arbitro è tutto regolare nonostante le vivaci proteste del team sammarinese, che chiedeva un rigore per il fallo su Morelli.



Al 14’ arriva un colpo di scena che nessuno si aspetta: il Tropical Coriano rimane in 10 uomini a causa dell’espulsione di Rivi, che ha rifilato una manata in faccia a Luvisi all’altezza della metà campo. Il Victor San Marino, di conseguenza, giocherà il resto del match in superiorità numerica.



Qualche minuto dopo il Victor San Marino prova ad avere la meglio sugli avversari, ma né Zabre né Santoni riescono a superare Pollini con le loro conclusioni abbastanza insidiose.



Al 21’ l’estremo difensore del Tropical Coriano è chiamato agli straordinari sulla pericolosa punizione di Ambrosini dai 25 metri. Altra ghiotta opportunità non sfruttata dal Victor San Marino per sbloccare la partita.



Intorno alla mezz’ora c’è un nuovo tentativo da parte del club della Repubblica di San Marino: incornata di Pedrazzini su calcio d’angolo battuto da capitan Barone, palla sopra la traversa.



Nei minuti successivi e durante l’extra-time di 5 minuti il Victor San Marino prova più e più volte ad attaccare per battere il Tropical Coriano, ma ogni tentativo alla fine si rivela vano. Al triplice fischio del direttore di gara, i biancazzurri pareggiano per 0-0 contro il Tropical Coriano tra le mura amiche dell’Acquaviva Stadium.