Perticara Calcio, giocatori in campo a sostegno dell'Ucraina

Perticara

06 Marzo 2022

Il Perticara con la maglia celebrativa dei 90 anni del club.



Oggi (domenica 6 marzo) i giocatori del Perticara Calcio, squadra militante in Prima Categoria, sono scesi in campo pitturandosi il viso di gialloblu. Un segno di vicinanza al popolo ucraino, un'iniziativa che è nata su idea della presidentessa Gloria Franceschetti: "A Perticara vivono diverse donne ucraine ed è un modo per dimostrare la nostra vicinanza. La guerra ci spaventa e questo è stato un modo anche per sensibilizzare i giovani, che fortunatamente si dimostrano attenti su questo tema". L'iniziativa ha trovato la piena adesione della squadra: "I giocatori non se lo aspettavano, ma hanno aderito con entusiasmo". Così in tribuna molti giovani tifosi, ragazzi e ragazze, hanno seguito l'esempio dei calciatori e si sono pitturati il volto di gialloblu. Sul campo il Perticara ha pareggiato 1-1 con il Morciano (a segno Di Filippo), sfoggiando la nuova maglia blu per i novant'anni della società, con il logo storico e la scritta "90 1932-2022".