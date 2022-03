Calcio Promozione: Bellaria beffato dalla Sampierana (1-2)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:10 - 06 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Bellaria Igea Marina - Sampierana 1-2



BELLARIA: Antonelli, Minacapilli (21' pt Venturi), Fabbri D., Fusi, Pruccoli, Paganelli, Bellavista, Cocco (35' st Gabrielli), Marchini (13' st Giornali), Facondini, Meluzzi (1' st Chiussi).

In panchina: Morra, Zanotti, Grossi, Ceccarelli, Vitali.

All. Fusi.

SAMPIERANA: Niederwieser, Simoncini, Diversi (9' st Quaranta), Narducci, Canali, Corbara, Pungelli (37' st Farfaneti), Petrini, Lanzi, Pippi (39' st Battistini), Giovagnoli.

In panchina: Zammarchi, Iavarone, Bravaccini, Quercioli, Fabbri P., Para.

All. Barontini.



ARBITRO: Sartoni di Lugo.

RETI: 3' pt Cocco, 5' st Pippi rig., 24' st Lanzi.

AMMONITI: Diversi, Fabbri D., Canali, Bellavista, Pippi, Chiussi.

ESPULSI: 15' st Barontini (all. Sampierana).

NOTE: angoli 7-4, recupero 2' pt e 4' st.



BELLARIA IGEA MARINA Sampierana corsara al Nanni al termine di una gara ricca di occasioni. Al 3' Cocco infila di testa su cross di Bellavista. Preme la Sampierana sfiorando il gol al 13' con Pippi e al 15' con Narducci, le conclusioni dal limite dell'area trovano in entrambi i casi la respinta di Antonelli. Un minuto dopo Pippi per Lanzi che da pochi passi calcia a lato. Al 30' Facondini dal limite dell'area, diagonale rasoterra che lambisce il palo. Al 44' Antonelli con il piede respinge un diagonale di Lanzi. A inizio ripresa il Bellaria spreca la palla del raddoppio con Cocco, che calcia addosso a un difensore bianconero. La Sampierana pareggia su rigore trasformato da Pippi, fischiato per fallo sullo stesso attaccante da parte di Fusi. Al 60' Niederwieser in uscita atterra Chiussi in area, l'arbitro fischia il rigore tra le proteste: ne fa spese l'allenatore Barontini, espulso. L'estremo difensore di casa si riscatta deviando sulla sua destra il tiro di Facondini. Al 69' cross di Pungelli e colpo di testa vincente di Lanzi. Al 78' ancora Pungelli sfiora il palo su punizione. Nel finale ancora Antonelli protagonista nel deviare un diagonale di Lanzi e rete di testa annullata a Diego Fabbri, pescato in fuorigioco su punizione calciata da Facondini.