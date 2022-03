Motogp Qatar: trionfo Enea Bastianini nella giornata nera delle Ducati ufficiali

Sport

16:45 - 06 Marzo 2022

Nel giorno nero della Ducati ufficiale (due ritiri, problemi elettronici per Miller e caduta per Bagnaia), Enea Bastianini conquista una strepitosa vittoria su Ducati Gresini. In Motogp è subito "La Bestia" show che precede al traguardo un sorprendente Binder, i fratelli Espargarò (Pol davanti ad Aleix), Marquez e Mir. Solamente nono il campione in carica Quartararo, ritiro per Bezzecchi. Per Enea è il primo successo in carriera nella massima categoria, per l'Italia è tripletta in Qatar tra Motogp, Moto 2 e Moto 3.



Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, si è congratulato con Bastianini con questo messaggio pubblicato sui social: "Enea Bastianini porta Rimini in cima al mondo: prima meravigliosa vittoria in MotoGp con la Ducati del Team Gresini nella gara di apertura della nuova stagione a Losail. Con Enea rinasce la leggenda dei mutour riminesi, degno erede dei grandi Pasolini e Bianchi".