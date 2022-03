Calcio D: Rimini - Borgo San Donnino 4-0, le pagelle di Giorgia Bertozzi

Sport

| 16:53 - 06 Marzo 2022

Gabbianelli, tra i migliori in campo (foto Venturini).



di Giorgia Bertozzi



Marietta 6: non deve lavorare molto, ma il compitino lo svolge accuratamente e dà sicurezza al reparto.

Pietrangeli 6: gara attenta e composta, senza voler strafare. Otranto Godano non è un cliente facile, ma rimedia solo un tiro da fuori.

Dall’8’ Deratti 6: Si mette a fare da diga sull’out di destra e si capisce che è un terzino di ruolo perché di là il San Donnino non passa mai.

Panelli 6,5: Bene in mezzo alla difesa seppur l’attacco ospite non lo faccia proprio sudare. Non si scompone mai, nemmeno quando la gara è ancora in bilico.

Carboni 6: Partita di sostanza che va ad annullare le velleità di Mehemetaj.

Haveri 6,5: grande corsa, grande apporto di energia e palloni in area. E’ il solito Haveri di cui questo Rimini difficilmente può fare a meno.

Kamara 6: si presenta con un assist alla sua prima gara giocata dal primo minuto. Bene sull’out di destra del centrocampo, anche se con il passare dei minuti esaurisce la spinta

Dall'8 ST Pecci 6,5: Buon ingresso in campo: subito nel vivo del gioco, prova a servire in profondità i compagni e gli riesce anche qualche buon inserimento. Se il Rimini cresce è anche merito suo.

Callegaro 5.5: non un esordio da ricordare. Cerca di dare ordine davanti alla difesa ma il peso specifico non può essere quello dello squalificato Tanasa. Perde un pallone pericolosissimo che innesca il contropiede ospite. Esce per esigenze tattiche. Da rivedere.

Dall’8 ST Tonelli 6,5: non è al meglio dopo il guaio muscolare patito nell’ultima in casa, ma getta il cuore oltre l’ostacolo. Aggiunge forza ed equilibrio a centrocampo.

Greselin 6: fa un po’ di confusione in quella che non verrà ricordata come la sua miglior partita. Meglio nella ripresa coadiuvato da Tonelli.

Gabbianelli 7: nel primo tempo il San Donnino lo limita bene, ma poi diventa straripante con il passare dei minuti. Un assist, un rigore procurato e trasformato. Peccato per l’ammonizione che vale la squalifica.

Mencagli 6,5: Il migliore del primo tempo, in area lotta e diventa sempre pericoloso. Pecca a volte di eccessi di generosità, ma ha il grande merito di non prendersi mai nemmeno un minuto di pausa. E’ sempre nel vivo delle azioni biancorosse. Anche lui però salterà Correggio per squalifica.

Piscitella 6,5: una vera spina nel fianco del Borgo San Donnino finché rimane in campo. La sua velocità manda in tilt la difesa e lui sfonda fornendo ghiotti passaggi per i compagni, anche se a volte insiste troppo nel dribbling.

Dal 24’ st Ferrara 8: la concretezza fatta giocatore. Entra subito in partita e dopo 5’ sull’assist di Gabbianelli si costruisce il gol della sicurezza con un controllo a seguire che taglia fuori tre difensori. Non contento, suo anche il quarto gol biancorosso con un tiro al volo da applausi.