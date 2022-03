San Marino, allarme giovani e alcol. Schiamazzi e danneggiamenti notturni

Cronaca

Repubblica San Marino

| 13:32 - 06 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Schiamazzi notturni e danneggiamenti da parte di giovani, alcuni di minore età, in stato di alterazione per l'abuso di alcol. Sul monte Titano è scattata l'allerta per le forze dell'ordine, dopo le molteplici segnalazioni da parte dei residenti a San Marino Città. La Gendarmeria nelle ultime settimane ha così intensificato i controlli nelle zone del centro storico e delle vie Giacomini e Napoleone Bonaparte, punto di ritrovo dei ragazzi. Lo scorso 27 febbraio un minorenne è stato denunciato per il possesso di un "tirapugni". Sono in corso accertamenti per risalire all'esercente che gli aveva venduto un superalcolico. Un altro minorenne è stato denunciato per danneggiamenti avvenuti a fine 2021 all'interno delal Galleria della Cassa di Risparmio, fatti per i quali sono coinvolti altri coetanei in corso di identificazione.