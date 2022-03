Concessioni balneari, rush finale: Vanni (Confartigianato), riforma in vista preoccupa

Attualità

Rimini

| 12:49 - 06 Marzo 2022



Imprenditori balneari in trepidante attesa per la nuova legge sulla concorrenza che interverrà anche sul tema delle concessioni. I lavori partiranno in questa settimana con le ultime audizioni in commissione, poi da lunedì 14 marzo la palla passerà al Parlamento.



C'è preoccupazione per Balneari di Confartigianato, espressa dal presidente Mauro Vanni, che fa appello agli altri sindacati, agli amministratori locali e regionali affinché assumano una posizione unitaria e si arrivi a una modifica dell'emendamento, che fissa al 31 dicembre 2023 la chiusura delle attuali concessioni e delinea i principi da seguire per le nuove gare. Ma da più parti si sono levate critiche, sul fatto ad esempio che la nuova normativa in corso d'approvazione non tuteli i vecchi concessionari - i sindaci chiedono ad esempio congrui indennizzi in caso di perdita della concessione all'asta - mentre Confartigianato Balneari ha puntato il dito verso l'abrogazione dell'articolo del codice della navigazione sull’affidamento in gestione dell’attività secondaria che metterà fuorigioco molte piccole società, spesso costituite da familiari, evidenziando anche i tempi troppo brevi per predisporre i bandi per l'assegnazione delle concessioni. "Dobbiamo convincere la politica, attraverso il voto parlamentare, di riprendersi la dignità di rappresentare le istanze e i valori delle imprese e dei lavoratori italiani che su leggi dello stato hanno investito non solo tutti i loro capitali e quelli delle loro famiglie, ma la vita stessa", chiosa Vanni.