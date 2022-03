Volley B, la Titan Services si arrende al Civitanova: 3-1

Sport

Repubblica San Marino

| 12:35 - 06 Marzo 2022

Sconfitta senza discussioni quella maturata a Civitanova Marche ai danni della Titan Services (3-1). Il commento post partita dell’allenatore Stefano Mascetti è chiaro: “Abbiamo giocato una buona pallavolo ma abbiamo affrontato una squadra che in questo momento è più forte di noi, molto quadrata, che già all’andata ci aveva battuto. Siamo stati bravi a portare a casa il secondo set dopo essere stati molto sotto nel punteggio. Abbiamo giocato bene anche il terzo mentre siamo stati meno incisivi nel primo e nel quarto. A livello individuale molto bene Frascio e anche Bacciocchi che ha giocato di banda, con Stefanelli libero. Viste le assenze con le quali dobbiamo fare i conti ogni settimana, portare via un punto sarebbe stato un altro miracolo. Adesso abbiamo quattro partite tostissime da affrontare. Cercheremo di tirarci fuori tutto il meglio possibile per l’obiettivo salvezza”.

Civitanova. Chirini G. 12, Menichelli, Leoni 8, Areni C. (L1), Spescha 5, Bernacchini 10, Gatto, Lucarini 2, Areni A. (L2), Faini 3, Gulli 10, Chiarini M. 9. Battute punto: 3. Battute errore: 6. Muri punto: 13. All. Andrea Baleani.

Titan Services. Frascio 26, Cicconi, Borghesi, Stefanelli (L), Pancotti, Bacciocchi 6, Rondelli 1, Bernardi 8, Ricci 3, Zonzini 13, Carigi 3. Battute punto: 6. Battute errore: 13. Muri punto: 8. All. Stefano Mascetti.

Classifica serie B maschile. Paoloni Macerata 34, Montesi Pesaro 33, Bontempi Casa Collemarino 33, Volley 79 Civitanova Marche 26, Novavolley Loreto 22, Titan Services San Marino 21, La Nef Osimo 20, Sabini Falconara Marittima 19, Ventil System San Giovanni in Marignano 17, Volley Potentino Macerata 12, Iseini Alba Adriatica 6, Romagna Banca Bellaria 6.

ARBITRI: Lorenzo De Luca (1°) e Valeria Montauti (2°)

PARZIALI: 25/18 23/25 25/18 25/16

prossima partita. Titan Services – Bontempi Casa Collemarino, sabato 12 marzo ore 18.30 a Serravalle (valida per la 20esima giornata di campionato).

Recuperi.

Novavolley Loreto – Titan Services (martedì 15 marzo alle 21 a Loreto).

Titan Services – Romagna Banca Bellaria (sabato 9 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Picena).

Titan Services – Ventil System San Giovanni in Marignano (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle).

La Nef Osimo – Titan Services (rinviata a data da destinarsi).

Serie D femminile

Beach & Park - Forlimpopoli 1 a 3 (16/25 26/24 18/25 18/25)

Contro la prima della classe la Beach & Park, fanalino di coda del girone, gioca per quasi due parziali a livello delle avversarie e porta a casa un set contro una squadra che ne aveva persi solo due in tutto il campionato. “Se le mie giocatrici riusciranno a difendere e ad assumere un atteggiamento più aggressivo nelle prossime partite, come hanno in parte fatto contro Forlimpopoli, questa partita può rappresentare un punto di partenza per giocare meglio di quanto siamo riuscite a fare finora – commenta coach Wilson Renzi a fine partita. – Peccato aver regalato, come nostro solito, il primo set mentre nel secondo, sotto 19/23, tre ace di Arianna Menicucci ci hanno rimesso in partita e permesso di vincere ai vantaggi. Nel terzo eravamo sopra 18/16 ma ho sbagliato una situazione di cambio e non siamo riuscite a schiodarci da quel punteggio. Il quarto è stata la fotocopia del primo. Speriamo davvero che questa prestazione ci dia una scossa”.

Beach & Park. Tura 4, Ricciotti 16, Renzi 10, Filippi 18, Esposito 6, Menicucci 8, Casadei, Bernardi, Rossi 1, Pasolini (L). All. Wilson Renzi.

Classifica. Forlimpopoli 39, Portuali Ravenna 30, Athena Rimini 30, Teodora Ravenna 24, Junior Coriano 18, Volley Team San Giuliano 15, Santarcangelo 11, Libertas Forlì 11, Volley Riccione City Volley 8, Villa Verucchio 4, Beach & Park San Marino 2.

Prossimo turno. Giornata 20: Teodora Ravenna - Beach & Park San Marino. Giovedì 10 marzo alle 20.30 a Lido Adriano.

Recuperi.

Beach & Park San Marino - Riccione (lunedì 14 marzo ore 20.45 a Serravalle).

Beach & Park - Volley Team Rimini (sabato 2 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Libertas Forlì – Beach & Park San Marino (mercoledì 6 aprile ore 21 a Forlì).

Beach & Park San Marino - Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Junior Coriano - Beach & Park San Marino (sabato 30 aprile ore 20 a Coriano).

Beach & Park San Marino – Athena Rimini (rinviata a data da destinarsi).