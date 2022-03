Basket D, i Tigers vincono e convincono: International Imola battuta 69-52

Sport

VillaVerucchio

| 12:25 - 06 Marzo 2022

Charlie Foiera nella palla a due (foto Aldo Sgroi).

successo dei Tigers sull'International Imola per 69-52. Prima della palla a due, le due squadre a centro campo, mischiate tra loro, espongono il cartello “No War” con i colori dell’Ucraina: pubblico tutto in piedi ad applaudire.

I riflettori erano puntati su Charlie Foiera, e l’ex serie A non ha tradito le attese. Quasi una tripla doppia per il n. 8 all’esordio in maglia Tigers, con tante giocate da spellarsi le mani. Con una difesa arcigna, una bella prova di squadra e un Frigoli super, Villanova Fast Coffee regola International Imola e resta al terzo posto della classifica.

Senza il lungo Gnoli (influenzato), coach Evangelisti parte con Frigoli, F. Guiducci, Tomasi, Zannoni e Foiera. Il play mette subito le cose in chiaro: 9-2 con la complicità di Zannoni. Fussi dimostra di meritare il titolo di cannoniere del girone e risponde 9-7. L’azione Fabbri-A. Buo-Zannoni è da applausi, ma le squadre con poca mira restano a contatto: 14-12.

Imola è quasi sempre a zona, Foiera la punisce in apertura di secondo periodo (18-16). Tomasi e A. Buo si iscrivono a referto, Zannoni e Tomasi regalano il primo strappo (28-20). Imola ricuce (28-24) ma le bombe allo scadere di Frigoli e Tomasi mandano le squadre negli spogliatoi sul 34-26.

Al rientro T. Guiducci ruba e segna 4 punti a fila, Bronzetti stoppa e regala un assist a Zannoni che confeziona il 46-31. C’è Giacobbi per Frigoli, F. Guiducci spara la bomba e il vantaggio si dilata (51-38), Buo è in modalità Arsenio Lupin e ruba palloni, la difesa è asfissiante (appena 13 punti concessi) e la tripla di Foiera scolpisce il punteggio alla fine del terzo periodo 54-39.

La bomba di T. Guiducci (di tabella) chiarisce le intenzioni dei Tigers, Imola risponde con Fussi e Sassi (57-44), Foiera e Zannoni fanno un’azione strepitosa sotto canestro e Tomasi colpisce dall’arco, costringendo il coach ospite al time-out a 4”54 ma la gara ormai è indirizzata. Recchia prova a scuotere gli ospiti ma la bomba (di tabella) di A. Buo è una sentenza. C’è spazio per Bartolucci e Fabbri, finisce 69-52.

IL COACH “Non è stata una gara dalle alti percentuali al tiro, ma i ragazzi hanno risposto ‘presente’ nei momenti cruciali. – fotografa così la gara il coach delle Tigri, Cristian Evangelisti – È stata la prima partita con la formazione (quasi) al completo, e anche se la condizione di alcuni non è al top, la squadra si è espressa bene. Ottimo l’esordio di Foiera, si è gestito con raziocinio, la sua esperienza si è notata così come alcune pregevoli giocate. Il vantaggio acquisito nel secondo periodo lo abbiamo mantenuto fino alla fine, grazie ad una difesa arcigna che ha ben limitato gli esterni di Imola. Ora l’obiettivo è continuare il lavoro, migliorare l’intesa tra i ragazzi e la condizione fisica, per farsi trovare pronti al match di venerdì con Giardini Margherita”.

Tabellino

Fast Coffee Villanova Basket Tigers – International Basket Imola 69-52

Tigers: Zannoni 17, Frigoli 20, A. Buo 5, Foiera 9, Giacobbi, Bartolucci, Tomasi 8, Fabbri, T. Guiducci 7. F. Guiducci 3, Bronzetti. All. Evangelisti

International Basket Imola: Recchia 5, Roli 2, Poloni 3, Mondini 4, Fussi 15, Poli 3, Totaro 11, Fini, Sassi 3, Ginevri 6. All. Dirella.

PARZIALI: 14-12; 34-26, 54-39