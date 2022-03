Basket B femminile, la protesta di Ren Auto in una lettera alla Fip

Sport

Rimini

| 03:27 - 06 Marzo 2022

Il comunicato della Happy Basket targata Ren-Auto alla Federazione.

Apprendiamo con sorpresa e disappunto che la Federazione Italiana Pallacanestro Emilia Romagna ha deciso con atto unilaterale, senza consultare le società coinvolte, come da C.U. n.359 del 24.02.2022 al paragrafo "Serie B, 2^ Fase – Poule Playoff", che: "Al termine del girone all’italiana non si svolgeranno ulteriori turni Playoff pertanto le prime 3 squadre classificate accederanno alla Fase Nazionale".

Riteniamo che un tale cambio di formula, a campionato in corso, svuoti di ogni rilevanza agonistica le partite ancora da disputare, dal momento che, in virtù della formula adottata per la seconda fase, le prime tre squadre in classifica - Ancona, Castel San Pietro e Puianello - sono già virtualmente irraggiungibili per le altre sei.

Ovviamente le tre società in questione non hanno alcuna responsabilità, ma è evidente che per tutte le altre il prosieguo della stagione è così ridotto ad una serie di costose partite poco più che amichevoli.

Immaginiamo che questa improvvisa ed inattesa decisione abbia delle ragioni logistiche precise, ma ci sfugge quali possano essere, dal momento che tali ragioni solo un mese fa alla ripartenza del campionato non sussistevano.

In questo modo si penalizzano società e squadre che negli ultimi due anni hanno fatto sacrifici enormi per garantire una continuità agonistica non solo al proprio territorio, ma anche a chi organizza i campionati.

Non era pensabile ridurre i playoff a delle final four? In questo modo si sarebbe garantita almeno la lotta per il quarto posto. O valutare con le società la possibilità di inserire turni infrasettimanali?

Ci chiediamo se la Federazione si renda conto del dispendio di energie e delle spese che una scelta di questo tipo impongono e della rilevanza che queste avranno a livello gestionale.