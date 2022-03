Basket B, RivieraBanca ko. Coach Ferrari: 'Applausi ad Ozzano, ma noi sottotono'

Sport

Rimini

| 02:58 - 06 Marzo 2022

Al termine delal partita di Ozzano persa per 91-81, il coach di RivieraBaca Mattia Ferrari commenta: "E' successo quello che si temeva: arrivare con la pancia piena senza la reale capacità di dare un'impronta difensiva alla partita. Questo è successo nel primo quarto dove Ozzano è stata bravissima a correrci sopra, trovare conclusioni ed imporre quello che, penso, fosse la loro idea per questa partita. Piano piano siamo riusciti a ricucire lo strappo e nel terzo quarto abbiamo avuto anche la possibilità di mettere il naso avanti: sembrava una partita che potesse volgere dalla nostra parte ed invece non abbiamo capito i momenti, bisognava abbassare completamente i ritmi e pensare di andare avanti un punto alla volta. Questo non è successo ed Ozzano ha giocato un'ottima partita; per noi è sanguinosa la percentuale da due punti (53%) ed il fatto che abbiamo permesso loro di far circolare la palla in una maniera ci ha triturato. Non eravamo mai ben posizionati, i giocatori non si aiutavano e non ruotavano: abbiamo fatto un disastro, le colpe vanno divise coi meriti degli avversari però è sicuramente successo tutto quello che può succedere quando vinci una partita come domenica scorsa e poi arrivi qui scarico."

L'assenza di Mladenov ed i problemi di falli di Arrigoni e Rinaldi ti hanno costretto a cambiare le rotazioni.

"Facciamo fallo perchè non difendiamo, i giocatori arrivano come treni al ferro e qualcuno li deve fermare. Grandi meriti vanno dati ad Ozzano, noi abbiamo messo insieme tutto quello che non doveva succedere: questo sintetizza il punteggio rotondo con cui la squadra di casa ha vinto."

Qual è la prima cosa su cui ti concentrerai in settimana?

"Abbiamo già parlato dopo la partita in spogliatoio: bisogna rendersi conto di cos'è successo, capire cosa non ha funzionato e ripartire. Le cose che non sono andate bene le metteremo a posto e cercheremo di riaccenderci perchè la partita di settimana prossima a Faenza è molto simile come difficoltà e tipologia a quella di oggi ad Ozzano".