Basket B, RivieraBanca ko ad Ozzano 92-81

02:45 - 06 Marzo 2022

RivieraBanca Basket Rimini non riesce ad espugnare il Pala Arti Grafiche e Reggiani e deve cedere il referto rosa ai padroni di casa New Flying Balls Ozzano dopo una gara rimasta divertente ed in equilibrio per 25', poi l'allungo graduale ma costante degli emiliani cui i nostri biancorossi non sono riusciti a dare una forte risposta. Ora testa al derby di domenica prossima a Faenza, altra sfida molto importante e difficile.

Ritmi subito altissimi da entrambe le parti: Ceparano e Lasagni spingono avanti Ozzano, ma il gioco da tre punti di capitan Rinaldi e la bomba di Tassinari pareggiano i conti (10-10 al 3'). Scarponi e Tassinari lanciano RivieraBanca col tiro da tre punti, bravi però i padroni di casa a controbattere con i canestri di Chiappelli e le triple di Bonfiglio e Iattoni che valgono un nuovo vantaggio Ozzano (23-17 al 7'). Gli emiliani volano sul +8 grazie ai liberi di Lasagni e Klyuchnyk, Masciadri fa centro dalla lunga distanza ma è la conclusione vincente di Lasagni a chiudere il primo quarto (32-26).

Andamento decisamente diverso nel secondo quarto dove le due squadre segnano meno: Rimini prima accorcia coi canestri di Arrigoni e Scarponi e poi pareggia con una tripla di Tassinari (35-35 al 16'), ma Ozzano torna davanti coi liberi di Ceparano e Folli (39-37 al 18'). In chiusura di primo tempo i biancorossi sorpassano con Tassinari dalla lunga distanza, Folli e Chiappelli allungano nuovamente (46-41 al 19'), ma la bomba di Saccaggi manda tutti negli spogliatoi sul +1 per i padroni di casa (48-47).

Al rientro dagli spogliatoi Rimini ritrova la via del vantaggio grazie ad un doppio Rinaldi coadiuvato da Masciadri (53-56 al 24'), ma la schiacciata di Ceparano e la bomba di Chiappelli fanno +6 per i padroni di casa (62-56 al 27'). I biancorossi provano a reagire con i liberi di Rivali ed il canestro di Masciadri (65-62 al 29'), Ozzano però scappa nuovamente in chiusura di terzo quarto grazie al doppio giro in lunetta di Barattini e ad un solido Chiappelli (73-64).

Gli ultimi 10' si aprono con due canestri di Ceparano e Lasagni per il +13 Ozzano (77-64 al 31'), Tassinari non molla e spara la tripla insieme a Masciadri che segna da due (79-69 al 33'), ma i padroni di casa tornano a distanza di sicurezza dagli avversari grazie ad un super Lasagni (86-72 al 37'). Rimini ci prova con un doppio Rivali, ma ormai il tempo è dalla parte di Ozzano che gestisce il vantaggio fino alla sirena finale (92-81).



RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 13 marzo alle ore 18 presso il PalaCattani per il derby contro Raggisolaris Faenza, recupero della seconda giornata del girone di ritorno.



Il tabellino

New Flying Balls Ozzano-RivieraBanca Basket Rimini 92-81

OZZANO: Lasagni 18 (5/7, 2/4), Chiappelli 17 (6/9, 1/3), Ceparano 16 (5/5, 1/3), Klyuchnyk 12 (1/2, 1/3), Bonfiglio 11 (2/3, 2/6), Iattoni 8 (1/1, 2/4), Folli 6 (1/2, 0/1), Barattini 4 (0/2, 0/1), Landi, Cisbani NE. All. Loperfido, Pizzi.

RIMINI: Tassinari 20 (1/5, 5/8), Masciadri 18 (4/6, 2/8), Arrigoni 13 (4/8), Rinaldi 10 (4/4, 0/1), Rivali 7 (2/4), Scarponi 5 (1/2, 1/4), Saccaggi 5 (1/4 da tre punti), Bedetti 3 (1/3, 0/2), Fabiani, Amati, Carletti, Rossi NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

PARZIALI: 32-26, 48-47, 73-64