Calcio Eccellenza, Savignanese a segno nell'anticipo: 1-0 al Diegaro

Savignano sul rubicone

| 18:36 - 05 Marzo 2022

Non si ferma più la Savignanese, che ottiene un’altra vittoria preziosa domando 1-0 il Diegaro nell’anticipo del Capanni. Partenza a razzo dei gialloblù, già avanti al 4′: Battistini fugge via e mette in mezzo, Tola risolve la mischia: 1-0. La Savignanese gioca sul velluto e insiste, ci provano Osayande, Turci, Battistini e Guidi, ma gli ospiti, insidiosi con una punizione di Domini, riescono a respingere diverse incursioni nel resto del primo tempo.

Ad inizio ripresa la squadra di Montanari vicina di nuovo al raddoppio con due tiri di Tola, una conclusione di Pacchioni e una punizione di Turci, mantiene il controllo sul match, senza soffrire le iniziative cesenati. La contesa è indirizzata sui giusti binari, nel finale inoltre enorme possibilità per la Savignanese. Un ispirato Zammarchi propizia infatti il rigore del possibile raddoppio, ma Zoffoli, pur orientando bene il pallone, calcia sul palo. Nonostante l’errore del numero 7, autore di un’ottima performance, il successo arriva ugualmente al triplice fischio, preceduto da un’altra chance non sfruttata da Beninicasa. Ora testa al prossimo match in trasferta contro la Valsanterno.

Il tabellino

Savignanese-Diegaro 1-0

Savignanese: Fusconi, Battistini (71′ Zammarchi), Mazzarino, Guidi, Varrella, Lambertini, Zoffoli, Tola, Pacchioni (91′ Mancini), Turci, Osayande (79′ Benincasa). A disp: Rossi, Bergnesi, Pasini, Andreoli, Sbrighi, Santoro. All Montanari

Diegaro: Foiera, Zamagni (65′ Strada), Magi, Ravaioli (85′ Pagliarani), Panzavolta, Medici, Vitalino (73′ Zarrelli), Sankhare, Gobbi (46′ Morganti), Domini, Pertutti (65′ Semeraro). A disp: Bocchini, Bartoletti, Satanassi, Zannoli. All Antoniacci

Rete: 4′ pt. Tola

Note. Ammoniti: Panzavolta, Mazzarini, Strada. Espulsi: Medici