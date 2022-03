Elezioni, Riccione civica: no sostegno centrosinistra, stiamo con Cecchetto

Attualità

Riccione

| 18:28 - 05 Marzo 2022

Riccione Civica sosterrà la candidatura a sindaco di Cecchetto.



Riccione Civica sosterrà la candidatura a sindaco della Perla Verde di Claudio Cecchetto. L'annuncio arriva dalla stessa lista civica, dopo la riunione di ieri sera (venerdì 4 marzo). Niente sostegno al candidato di centrosinistra, dopo "cinque anni di opposizione insieme", a causa del mancato "cambio di passo ed una reale discontinuità rispetto alle vecchie logiche partitiche". Condizioni che, evidenzia la nota di Riccione Civica," non sono né emerse né tanto meno si sono concretizzate".



In merito al progetto della lista "Claudio Cecchetto sindaco", Riccione Civica evidenzia "la notevole sintonia con la sua visione di città, in relazione a quella che noi abbiamo in questi anni molte volte raccontato e proposto.