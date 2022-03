Cronaca

Novafeltria

17:19 - 05 Marzo 2022

Il cassonetto spento dai Vigili del Fuoco.



I vigili del fuoco sono dovuti intervenire questo pomeriggio (sabato 5 marzo), verso le 17, a Novafeltria, per l'incendio di un cassonetto dei rifiuti in via Amintore Galli, vicino le scuole secondarie. Ancora in fase di accertamento le origini del rogo, che potrebbero essere causate anche da negligenza da parte di qualcuno, al momento di conferire i materiali all’interno dei cassonetti.