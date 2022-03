Motogp Qatar: Bastianini show, è secondo. Pole per Martin, Marquez terzo

Sport

16:54 - 05 Marzo 2022

Enea Bastianini.



Enea Bastianini subito protagonista delle qualifiche in Qatar: il pilota riminese è secondo sulla Ducati Gresini, dietro al poleman Jorge Martin, su Ducati Pramac. Più indietro, dopo gli ottimi tempi del venerdì, le due Suzuki: Mir è ottavo, Rins decimo, "a sandwich" tra i due c'è Bagnaia sulla Ducati ufficiale. Per Pecco weekend in salita, mentre Miller è quarto. Marquez, con un terzo posto conquistato grazie alla scia di Bagnaia, è il favorito per la gara di domani (domenica 6 marzo). Bene i fratelli Espargarò: Aleix su Aprilia è quinto, Pol su Honda partirà dalla sesta piazza. Settimo Binder, in difficoltà le Yamaha: il campione in carica Quartararo undicesimo, davanti a Morbidelli dodicesimo.