Alta Valmarecchia, da fine aprile asfaltature sulla strada Marecchiese

Attualità

Novafeltria

| 07:39 - 06 Marzo 2022

Nuova segnaletica sulla strada Marecchiese all'altezza di Secchiano.



Nell'ottobre 2021 Anas, interpellata dalla nostra redazione sui lavori di riasfaltatura della strada Marecchiese nel tratto tra Rimini e Novafeltria, precisò che gli interventi operati in Alta Valmarecchia nella stagione estiva 2021, a Campiano di Talamello e nel centro abitato di Secchiano, rientravano in una programmazione "di ampio respiro" per l'importante arteria del traffico riminese, che dall'8 aprile 2021 è nuovamente sotto la competenza della stessa Anas. Quella definizione, "di più ampio respiro", nascondeva assoluta incertezza sui tempi, mentre il manto stradale subiva in questi mesi ulteriori ammaloramenti a causa delle gelate invernali, aumentando la preoccupazione e le perplessità dei cittadini. In questi giorni, nei tratti già asfaltati, il personale di Anas sta provvedendo in altre opere di manutenzione (rifacimento della segnaletica), ma a fine aprile partiranno le attese riasfaltature. Ai bordi della strada sono stati fatti dei segni con la vernice rossa per definire i tratti interessati da una vasta manutenzione che dovrebbe completarsi entro fine 2022. I lavori si divideranno in due lotti, il primo appunto in partenza a fine aprile. Il tutto in attesa del progetto di riforma del tracciato della strada Marecchiese, finalizzato a rendere la viabilità più scorrevole e più sicura: entro luglio è atteso lo studio di fattibilità affidato all'architetto Edoardo Preger, chiamato ad analizzare l'impatto ambientale di varianti e modifiche al tracciato; a seguire i tecnici di Anas si occuperanno della progettazione. (r.g.)