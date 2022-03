Attualità

Rimini

| 15:50 - 05 Marzo 2022

Bollettino Covid 5 marzo 2022.

A Rimini nessun decesso di pazienti affetti da Covid, mentre rimangono 8 quelli ricoverati in terapia intensiva. I nuovi casi sono stati 166: questa settimana i contagi sono stati finora 869, media 145 (la scorsa settimana la media era di 212 contagi al giorno).



In Emilia Romagna i nuovi casi sono 2.056 su 11.388 tamponi, tasso di positività al 18%. I decessi sono 14, età media 87 anni. Sul fronte ricoveri, salgono a 68 (+2) in terapia intensiva, a 1167 (-26) nei reparti Covid.