Spontricciolo Calcio attiva raccolta di beni per l'Ucraina

| 14:58 - 05 Marzo 2022

Anche la polisportiva Spontricciolo di Riccione fa squadra per raccogliere generi di prima necessità da inviare in Ucraina. La raccolta di alimentari a lunga conservazione, medicine, di prodotti di igiene (sapone, shampoo, salviette umide, dentifricio, spazzolini, pannolini, asciugamani, assorbenti) e di altri prodotti quali guanti monouso, torce e pile, è attiva al campo sportivo di Spontricciolo, presso la segreteria, dalle 15 alle 18.45, dal lunedì al venerdì. Anche le società Femminile Riccione Calcio, RIccione 1926 e Fya Riccione si stanno adoperando in iniziative analoghe. Lo Spontricciolo chiede ai donatori di recapitare i beni in cartoni chiusi, questo per rendere più facile lo stoccaggio del materiale ed inventariarlo.