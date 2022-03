Rimini dice addio ai campionati nazionali di Danza Sportiva

Sport

Rimini

| 14:47 - 05 Marzo 2022



La FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva ha deciso di modificare radicalmente il format 2022 dei tradizionali campionati italiani secondo una nuova strategia multi territoriale.



Quindi nel 2022, con una decisione autonoma sulla quale Italian Exhibition Group non può ovviamente interferire, da un unico grande evento nazionale, quello di Rimini, FIDS passerà a una distribuzione delle finali su piccoli e medi centri lungo tutta la penisola, anche fra quelli con spiccata tradizione nella disciplina.



La decisione della FIDS, pubblicata sul nuovo calendario delle competizioni federali 2022, è stata comunicata da pochi giorni a Italian Exhibition Group.



“Il confronto con la FIDS è ottimo - dice Fabio De Santis direttore della divisione Event & Conference di IEG - e la dialettica sui format delle finali sportive è del resto comune a molte federazioni, con logiche precise nell’ottica dei singoli obiettivi”



“Siamo al lavoro - aggiunge De Santis - per la creazione delle condizioni ideali in grado di ripristinare l’organizzazione di un grande evento nazionale. Con i nuovi vertici della FIDS abbiamo inaugurato un tavolo di lavoro, fortemente cercato da entrambi, per rinnovare il format dei campionati e rendere nuovamente Rimini protagonista di un appuntamento di primo livello legato alla danza sportiva, stabilizzato per un lungo periodo”.