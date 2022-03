Rimini Marathon, dopo 2 anni torna l'evento sportivo tra agonismo e solidarietà

Sport

Rimini

| 14:44 - 05 Marzo 2022

Anche il sindaco Sadegholvaad alla presentazione dell'edizione 2022 della Rimini Marathon.



di Riccardo Giannini



I grandi eventi sportivi, dopo l'emergenza Covid, tornano ad animare la città di Rimini. Domenica 20 marzo è in programma l'atteso ritorno della Rimini Marathon, che nell'edizione 2019 coinvolse circa diecimila persone: podisti, ma anche cittadini che hanno voluto riscoprire la città lasciando l'auto in garage, indossando scarpe da tennis e pantaloncini. La settima edizione dell'attesa maratona si snoderà su un percorso di 42 km con partenza dall'Arco d'Augusto, dai Bastioni e non più da via XX Settembre. I maratoneti si sposteranno su viale Principe Amedeo, per poi uscire dai confini comunali, raggiungendo prima Riccione e poi Misano. Seguirà il ritorno in città dal lungomare, con le fasi finali della corsa tra le suggestioni felliniane del borgo San Giuliano e il ritorno all'Arco. Il record della Rimini Marathon è detenuto da Daniele Meucci (2 ore e 16 minuti), mentre al via i grandi favoriti sono Hajjy Mohamed (vincitore della Rimini Marathon 2019), Michele Beluschi e Ken Kibet Mutai. In campo femminile fari puntati sulla riminese Federica Moroni.



La Rimini Marathon sarà dunque un'avvincente competizione tra i big del settore e atleti provenienti da fuori Regione e dall'estero, ma non solo: sempre domenica tornano la Family Run, su un percorso di 6 km, e la Cisalfa Ten miles su 16 km. Sabato (19 marzo) ci sarà l'anteprima con la gara riservata ai bambini, la Kids Run su un percorso di un km. Nel complesso è atteso un +40% di iscritti rispetto al 2019.



"La Rimini Marathon è una parte importante del sistema di eventi sportivi del nostro comune", ha dichiarato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, presente questa mattina (sabato 5 marzo), al circolo Nautico, alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2022 della manifestazione. Con lui anche l'assessore allo sport Moreno Maresi: "Un evento entrato già nella storia sportiva della nostra città", ha evidenziato Maresi. L'amministrazione comunale di Rimini ha elogiato gli organizzatori per la loro determinazione, per la volontà di non mollare dopo due anni di stop forzato.



Dopo un pensiero per l'amministrazione e le forze dell'ordine, "che ci supportano in questa manifestazione molto complicata da organizzare e da gestire", l'organizzatore Simone Campolattano - affiancato da Candido Semprini, Mattia Pari, Marco Lunedei, Luca Casadei - ha trasmesso tutta l'emozione per il ritorno della Rimini Marathon, per un'edizione che è un "riavvolgere il nastro e ripartire dal 2020, dall'omaggio a Federico Fellini per il suo centenario". La maratona infatti è stata battezzata "Amarcor", senza la "D", in quanto "la parola Amarcor concentra lo spirito nostro, l'amore per la corsa", ma anche per il correre immersi negli splendidi scenari del lungomare riminese. In tema Fellini anche la maglia tecnica dei partecipanti, con una grafica che omaggerà il cinema e il maestro riminese. Come di consueto, infine, la Rimini Marathon legherà il suo nome anche ad iniziative di solidarietà: in primo luogo ospitando il raduno nazionale spingitori di carrozzelle, in secondo luogo con il sostegno, da parte del comitato organizzatore, ad un'associazione di protezione civile, per inviare aiuti alla popolazione ucraina.