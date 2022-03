Con il taglio del nastro ha preso il via la Fiera di San Gregorio

Attualità

Il momento del taglio del nastro. Foto Amato Ballante.



Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha inaugurato questa mattina (sabato 5 marzo) l’edizione 2022 dell’Antica Fiera di San Gregorio. Un atteso ritorno della manifestazione simbolo della Valconca dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Fino al 13 marzo prossimo, Morciano di Romagna si trasforma nella capitale della Valconca tra spettacoli, musica, enogastronomia, le mostre di bovini, ovini e cavalli, commercio ambulante, florovivaisti, mostre campionarie e le attrazioni del luna park.



La mattina inaugurale si è aperta in piazza del Popolo, dove alle 10 si sono date appuntamento le autorità civili, militari, religiose. Presenti, tra gli altri, il Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti, i Parlamentari Sen. Marco Croatti, On. Jacopo Morrone, On. Elena Raffaelli, Il Presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi, Sindaci e amministratori dei Comuni del circondario, la Giunta comunale di Morciano di Romagna, i consiglieri comunali, ufficiali e rappresentanti di Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, 7° Reggimento 'Aves Vega', i rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo dell'associazionismo locale, delle associazioni d'arma e combattentistiche. Per l'occasione, i Sindaci hanno indossato i colori della bandiera dell'Ucraina, come segno di vicinanza e di solidarietà con la popolazione che sta pagando il prezzo più alto per il conflitto attualmente in corso.



Le autorità sono salite a bordo dei bolidi d'epoca del Club Amici Automotostoriche di Cattolica. La carovana, dopo aver attraverso le vie del Paese, ha fatto tappa all'Auditorium della Fiera per la cerimonia di inaugurazione, accolta dalle note della banda musicale cittadina. E' stata l'occasione per presentare ufficialmente gli spazi del nuovo Auditorium, che si presenta al pubblico morcianese in una veste completamente rinnovata dopo i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico promossi dal Comune di Morciano di Romagna con il contributo della Regione Emilia-Romagna, grazie ai quali la struttura di via XXV Luglio si è trasformata in un contenitore per eventi culturali e teatrali di alto livello.

Dopo le parole del parroco Don Sanzio Monaldini, e dopo il primo intermezzo musicale affidato alla soprano Melissa D’Ottavi accompagnata al violino dall’artista Fakizat Mubarak e al pianoforte dal maestro Alessandro Uva, il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e il Sindaco di Morciano Giorgio Ciotti sono stati invitati a salire sul palco. Presidente e Sindaco hanno proceduto alla tradizionale premiazione delle Eccellenze Morcianesi nel campo della scienza e della scuola.



Quanto alle Eccellenze nel campo della scienza, a ricevere il riconoscimento sono stati i Dottori:

Geo Agostini, già presidente provinciale dell'Ordine dei Medici

Patrizio Migani, già responsabile dei medici di famiglia della Valconca.



Sul palco è stato quindi invitato a salire il dirigente scolastico dell'istituto superiore 'Gobetti – De Gasperi' di Morciano, Simona Flammini, che insieme al Presidente Bonaccini ha premiato le Eccellenze in campo scolastico. Si tratta degli studenti:



Hafsa Nouij, frequentante la classe 5^J

Nicolas Tazzieri, frequentante la classe 4^J

Giovanni Tonini, frequentante la classe 5^J

Ylza Imeri, frequentante la classe 4^E



Nella parte conclusiva della cerimonia, un omaggio a Elisa Menini, l'artista morcianese che ha realizzato il manifesto dell'edizione 2022 della Fiera.



